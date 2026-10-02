Son Mühür / İzmir’in kuleler bölgesinin simge yapılarından Mistral Kuleleri başta olmak üzere çok sayıda inşaat projesinin dış cephe giydirmesine imza atan Serhan Acar Metal Alüminyum Doğrama ve Cephe Sistemleri konkordato sürecine girdi. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 27 yıldır sektörde hizmet veren şirket için kararını verdi.

Sektörde 1999 yılından bu yana aralıksız hizmet veren Acar Metal, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde 7 bin metrekarelik kapalı alana sahip entegre tesisinde yıllık ortalama 45 bin metrekarelik cephe giydirme kapasitesiyle hizmet veriyordu. Özellikle alüminyum doğrama, özel mimari tasarımlar üzerine çalışmalar yürütüyordu.

Üç aylık mühlet verildi

Mali dengeleri bozulan şirketin konkordato başvurusunu inceleyen İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Acar Metal ve şirket ortakları Serhan Acar ile Acar Özsüt için 29 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmetti.

Referans portföyü oldukça güçlüydü

Acar Metal, referans portföyünde Mistral’in yanı sıra Avcılar Exclusive, Swiss Otel Çeşme, Folkart Blu, Avcılar Lusso, Casa Mimas, Metropol Un, Alfore, Cıngıllıoğlu, Folkart Ardıç, Folkart Hills, Folkart Time, Melis Investment, Shretan Otel, Yaşar Üniversitesi ve Avcılar Space gibi yapılar yer alıyor.