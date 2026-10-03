İtalya Türkiye maçı, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella için de ayrı bir anlam taşıyor. Kendi ülkesinin milli takımına karşı taktik savaşı verecek olan tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında genç yıldızlarına güveniyor.

Taraftarlar ekran başına kilitlenecek. Bologna kentinde oynanacak kritik randevu öncesinde hem maçın başlama saati hem de canlı yayın kanalı futbolseverlerin gündeminde ilk sırada bulunuyor.

İtalya Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma İtalya'nın Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu deplasmanda düdük çalacak hakem heyeti UEFA tarafından duyuruldu. Karşılaşmayı yönetecek hakemlerin yanı sıra VAR odasındaki görevliler de maç günü sahada adaleti sağlamak üzere hazır bulunacak.

Maç takvimi ve karşılaşma detayları

Bologna'daki 38 bin kişilik tarihi statta oynanacak müsabakanın biletleri günler öncesinden tükendi. Deplasman tribününde yerini alacak gurbetçi taraftarlar, doksan dakika boyunca milli takıma tribün desteği verecek.

Karşılaşma Tarih Saat Stadyum Yayın İtalya - Türkiye 5 Ekim 2026 21.45 Renato Dall'Ara ATV

Puan tablosunda henüz siftah yapamayan milliler, bu karşılaşmadan çıkaracağı üç puanla gruptaki kaderini değiştirmeyi amaçlıyor. Hesaplar galibiyet üzerine kuruldu.

Ay-yıldızlı ekibin muhtemel kadrosu ve taktik planı

Montella sahaya süreceği on biri büyük ölçüde netleştirdi. İtalya Serie A liginde top koşturan kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız, rakip oyuncuları yakından tanıdıkları için sahada kritik sorumluluk alacak. Orta sahada oyunun temposunu kontrol altında tutmak isteyen teknik heyet, Arda Güler'in yaratıcılığından faydalanmayı planlıyor.

Savunma kurgusunda bireysel hataları en aza indirmek birinci öncelik haline geldi. Kalede Mert Günok formaya en yakın isim olurken, forvet hattında Barış Alper Yılmaz'ın hızı ve pres gücü İtalyan savunmasının dengesini bozmak için kullanılacak. Kritik viraj dönülüyor.