Bilirkişilik başvuru sonuçları sorgulama ekranı UYAP üzerinden ilgililerin erişimine açılırken, adaylar kabul ve ret durumlarını dijital ortamda görüntüleyebiliyor. Yargı mercilerinde özel ve teknik bilgiye ihtiyaç duyulan dosyalarda görev alacak yeni isimler böylece netleşiyor. Mahkemelerdeki iş yükünü hafifletecek kadrolar belirleniyor.

Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerine göre ayrılan listeler, yargı teşkilatının uzman havuzunu baştan aşağı yeniliyor. Başvurusu onaylanan isimler için artık yeni bir maraton başlıyor.

Bilirkişilik başvuru sonuçları açıklandı mı?

Bilirkişilik başvuru sonuçları 2 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı ile bölge kurullarının sayfalarında ilan edildi. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri yardımıyla UYAP Bilirkişi Portalına giriş yaparak kendi başvuru durumlarını anında öğrenebiliyor.

Sistemde kabul alan adayların sicil ve uzmanlık temel alanları kesinleşirken, evrak eksikliği veya kıdem yetersizliği yaşayan isimlerin ret gerekçeleri sisteme işleniyor. Adaylara posta yoluyla ayrıca tebligat gönderilmiyor.

Yemin töreni ve göreve başlama takvimi

Listelerde adı yer alan uzmanların dosya alabilmesi için yasal yemin sürecini eksiksiz tamamlaması gerekiyor. Bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonları, yemin merasimlerini 5 Ekim 2026 tarihinden itibaren belirledikleri duruşma salonlarında gruplar halinde icra edecek.

Aşama Tarih ve İşlem Sonuç ilanı 2 Ekim 2026 UYAP erişimi Yemin merasimi 5 Ekim 2026 başlangıç Görev süresi 3 yıllık sicil kaydı İtiraz süresi İlandan sonra 30 gün

Mazeretsiz şekilde yemin törenine katılmayan adaylar listeye dahil edilme hakkını doğrudan kaybediyor. Yeminini eden uzmanlar ise üç yıl boyunca bilirkişilik listelerinde aktif kalarak mahkemelerden dosya kabul edebiliyor.

Ret kararlarına karşı itiraz yolu

Başvurusu kabul edilmeyen adaylar için idari ve hukuki başvuru yolları açık tutuluyor. Değerlendirme sonucuna katılmayan ilgililer, kararın portal üzerinden öğrenilmesini izleyen 30 günlük yasal süre içinde ilgili bölge kuruluna fiziki dilekçeyle veya elektronik ortamda itiraz sunabiliyor.

İtiraz dilekçelerinde mesleki kıdem belgeleri, ruhsatnameler veya uzmanlık sertifikalarının eksiksiz yer alması şart koşuluyor. Kurul incelemesinin ardından nihai ret kararı kesinleşirse ilgililerin idare mahkemelerinde dava açma hakkı saklı kalıyor.