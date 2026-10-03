A Milli Takım kampında yaşanan son dakika gelişmesi, spor kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Beşiktaş forması giyen yetenekli orta saha oyuncusunun ayak parmağında tespit edilen çatlak, hem kulüp hem de milli takım cephesinde farklı sağlık yaklaşımlarının uygulanmasına neden oldu.

BEŞİKTAŞ VE MİLLİ TAKIM ARASINDAKİ İĞNE KRİZİNİN PERDE ARKASI NEDİR?

Başarılı oyuncunun siyah-beyazlı formayla sahaya çıktığı son dönemdeki bazı kulüp müsabakalarında, parmağındaki kırık benzeri çatlağa rağmen ağrı kesici iğneler yardımıyla mücadele ettiği öne sürüldü. Ancak Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik ve sağlık kurmaylarının, oyuncunun fiziki sağlığını daha fazla riske atmamak adına bu tıbbi müdahaleye kesinlikle onay vermediği belirtiliyor. Dolayısıyla yetenekli krampon, uluslararası düzeydeki İtalya mücadelesinde herhangi bir uyuşturucu iğne desteği alamadan doğal ağrılarıyla oynamak durumunda kaldı.

İTALYA KARŞILAŞMASI SONRASI KADRODAN ÇIKARILMA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

İtalya ile oynanan zorlu müsabakada tıbbi takviyesiz şekilde forma giyen Kökçü'nün, maçın ardından ayak bölgesindeki sızılarının dayanılamaz boyuta ulaştığı rapor edildi. Bu gelişme üzerine acil durum değerlendirmesi yapan sağlık heyeti, çatlağın ilerlemesini durdurmak amacıyla oyuncunun milli takım aday kadrosundan tamamen çıkarılmasına karar verdi. Yıldız ismin geri kalan rehabilitasyon sürecini bizzat kulübü Beşiktaş'ın tesislerinde ve kulüp doktorlarının gözetiminde sürdüreceği açıklandı.

YILDIZ FUTBOLCU KOCAELİSPOR MAÇINA YETİŞECEK Mİ, BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Siyah-beyazlı ekibin sağlık departmanı, milli ara boşluğunu oyuncunun tedavisi için bir fırsata çevirmeyi planlıyor. Uygulanan yoğun programa göre Kökçü'nün, 11 Ekim Pazar günkü Kocaelispor randevusunda formasına kavuşması öngörülüyor. Bu sezon kariyerinin en formda dönemlerinden birini geçiren orta saha, görev aldığı 12 resmi maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 4 gol pası aktardı ve toplamda 8 skorluk devasa bir istatistik yakalayarak takımının skor yükünü sırtladı.