Son Mühür / Atakan Başpehlivan Spor yorumcusu ve gazeteci Ercan Taner, Türkiye'nin Belçika'ya deplasmanda 3-0 kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'yı eleştirdi.

Ercan Taner: Sağ olsun Montella hoca bizi geçmişe götürdü

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'yı eleştiren gazeteci Ercan Taner, 90'lı yıllarda da bu şekilde her maç mağlup olduklarını hatırlatarak, "Sağ olsun Montella hoca bizi geçmişe götürdü. 80’li ve 90’lı yılların başını tekrar bizlere yaşatıyor. O zamanlar da böyle bol bol 3-4 yiyorduk" şeklinde konuştu.

"Tekrardan o yılları yaşayacağımızı düşünmezdim"

Son olarak, Montella'ya yönelik eleştirilerini kinayeli bir şekilde sürdüren Taner, İtalyan teknik adama teşekkürlerini sunarak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "En aklımızda kalan cümle şuydu: 'Maalesef top ağlaramızda' tekrar o yılları yaşayacağımızı hiç düşünmezdim. Eline sağlık hocam teşekkür ederiz"