İzmir'de elektrik kesintisi programı, Bornova'dan Çeşme'ye, Buca'dan Tire'ye kadar uzanan 20'yi aşkın ilçede günlük hayatı doğrudan etkileyecek. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak kesintiler gün boyu kademeli şekilde devam edecek.

Evlerde ve iş yerlerinde mağduriyet yaşamamak adına vatandaşların şimdiden hazırlık yapması büyük önem taşıyor. Önlem almak şart. Cihazları şarj etmek ve buzdolaplarını korumak, bu uzun saatleri sorunsuz atlatmanın en kestirme yolu olarak görülüyor.

İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir genelindeki planlı elektrik kesintileri, ilçelerdeki çalışma takvimine bağlı olarak çoğunlukla akşam saat 16.30 ile 17.30 arasında sona erecek. Günün en erken çalışması sabah saat 08.00'de Bornova Meriç Mahallesi'nde başlarken, en geç bitecek mesai saat 18.30'da Bergama Okçular'da noktalanacak.

Bakım ekipleri planlanan işleri erken tamamlarsa şebekeye öngörülen saatten önce enerji verilecek. Konak ilçe merkezindeki çalışma ise diğer bölgelerin aksine 2 Ekim gecesi saat 20.00'de başlayıp gece yarısına kadar sürecek. Ekipler sahada ter dökecek.

İlçe ilçe kesinti saatleri

GDZ Elektrik tarafından paylaşılan ayrıntılı tabloda özellikle Tire ve Ödemiş ilçelerinde çok sayıda kırsal mahallenin etkileneceği görülüyor. Liste epey kabarık. Şebeke bakımı, iletken yenileme ve trafo güçlendirme çalışmaları gün boyu sürecek.

İlçe 1 Ekim 2 Ekim Bornova Doğanlar 13.00-17.00 Meriç 08.00-13.30 Buca Ufuk 09.00-13.00 29 Ekim 09.00-17.00 Çeşme Ildır 09.30-16.30 Germiyan 10.00-18.00 Karşıyaka Dedebaşı 09.00-15.30 Fikri Altay 09.00-12.00 Konak - Konak 20.00-23.59 Ödemiş Gölcük 09.00-17.00 Bademli 10.00-12.00 Tire Derebaşı 09.00-17.00 Adnan Menderes 09.00-16.00

Metropol ilçelerde yaşayan vatandaşlar günün büyük bölümünü enerjisiz geçirmek zorunda kalacak. Elektrikle çalışan kritik medikal cihaz kullanan abonelerin durumlarını önceden bildirmeleri tavsiye ediliyor.

GDZ Elektrik arıza ve sorgulama kanalları

Vatandaşlar sokak bazlı kesinti ayrıntılarını dağıtım şirketinin resmi internet sitesindeki sorgulama ekranından anlık olarak takip edebilecek. Harita üzerinden ilçe ve mahalle seçimi yaparak tahmini enerji verilme saati kolayca öğrenilebilecek.

Planlanan saatlerin dışındaki beklenmedik arızalar veya acil durumlar için çağrı merkezi kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor. Alo 186 hattı üzerinden arıza kaydı oluşturulabiliyor. WhatsApp ihbar hattı da gün boyu bildirim almaya devam edecek.