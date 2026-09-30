Son Mühür/ Beste Temel- Artan hayat pahalılığı nedeniyle sosyal hayattan uzaklaşan emekliler için İzmir’de yeni bir dönem başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Emeklilerimiz İzmir’i Keşfediyor” projesinin yeni gezi takvimini hayata geçirdi. Ücretsiz düzenlenen programın ilk durağı Balçova oldu.

Emekliler, gezi kapsamında İnciraltı’ndaki İzmir Deniz Müzesi’ni ve hortikürtürel (bahçe bitkileri) bahçeyi ziyaret etti. Gün boyu süren etkinlikte katılımcılar hem tarihi hem de doğayı yakından tanıma fırsatı buldu.

"İzmirli olmama rağmen ilk defa gördüm"

Müze gezisinde askeri gemileri ve askerlerin çalışma koşullarını inceleyen katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Doğayla buluşma noktasında ise ata tohumları ve bitki yetiştiriciliği hakkında rehberlerden bilgi aldılar.

Programa ilk kez katılan Latife Özoran, duygularını şöyle dile getirdi:

"İzmirli olmama rağmen gemiyi ilk defa gördüm. Çok duygulandım. Askerlerin nasıl zor şartlarda yaşadığını gördük. İçerisi beni gerçekten sarstı. Bundan sonraki programlara da katılmak istiyorum."

Geziden memnun ayrılan diğer emekliler de kentin bilmedikleri yerlerini görmekten ve yeni şeyler öğrenmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Ücretsiz turlar ilçelerle devam edecek

Proje, kısıtlı bütçeleri nedeniyle gezmeye imkan bulamayan emeklilerin sosyalleşmesini amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen gezi programı sadece kent merkeziyle sınırlı kalmayacak.

Önümüzdeki günlerde Bergama, Tire, Ödemiş, Selçuk, Bayındır, Menderes, Aliağa ve Seferihisar gibi tarihi ve turistik ilçelere de ücretsiz turlar düzenlenecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Gezilere katılmak isteyen İzmirli emekliler, iki farklı yoldan başvuru yapabiliyor:

İnternet üzerinden bizvariz.izmir.bel.tr adresini ziyaret ederek,

Kent genelindeki Danışma ve Dayanışma Noktalarına şahsen başvurarak.

