Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Genel Koordinatörü Gürkan Albaz, bugün düzenlenen operasyon veya alınan ani kararla birlikte hem görevinden alındı hem de belediyeyle tüm ilişiği kesildi.

Tartışmaların odağındaki isim: İstihdam süreçleri mercek altında

Albaz’ın ismi uzun süredir kurum içindeki tartışmaların merkezindeydi. Özellikle kritik istihdam dönemlerinde oynadığı kilit rol, parti içinde ve kamuoyunda büyük ses getirmişti.

Albaz, memur iş bırakma eylemleri sırasında sokaklarda çöp toplamak zorunda kalan Başkan Tugay’ın en yakınında yürüyen, mesaiyi birlikte omuzlayan isimlerden biriydi.

Ayrıca Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile yaşanan gerilimli çöp krizinde de Tugay’ın hemen yanında boy göstermişti. Başkanın bu denli yakın çevresinde bulunan bir ismin işine son verilmesi, yerel yönetim kulislerinde "hiç kimse için ayrıcalık yok" mesajı olarak yorumlandı.

Gürkan Albaz kimdir?

Gürkan Albaz’ın belediye koridorlarındaki geçmişi köklü bir geçmişe dayanıyor. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan isim, bir dönem Karşıyaka Belediyesi'nin Park ve Bahçeler İşletme Amirliği koltuğundaydı. Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte rotasını merkeze çevirmiş, kısa süre içinde Büyükşehir bünyesine transfer olmuştu.

Burada hem Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Genel Koordinatörlüğü hem de Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Genel Koordinatörlüğü görevlerini aynı anda sırtladı. Bu süreçte kentin dört bir yanındaki kritik kavşak düzenlemelerinde, refüj projelerinde ve yeşil alan hamlelerinde imzası bulunan proaktif isimlerden biri olarak tanınıyordu.