Feriköy Mezarlığı, Taksim ve Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen programlarda coşkuyla kutlanan Galasatasaray Spor Kulübü’nün 121’inci kuruluş yıl dönümü hafızalarda iz bıraktı. Kurucu Ali Sami Yen'in kabri başındaki törenle başlayan anma programında; Başkan Dursun Özbek, Divan Başkanı Aykutalp Derkan ve beraberindeki heyet, Süleyman Seba'nın da mezarına ziyarette bulundu. Etkinlikler kapsamında daha sonra Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Gerçekleşen programın son bölümünde ise Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapıldı. Buradaki törende kulüp tarihini anlatan bir video izletildi ve ardından Başkan Özbek bir konuşma yaptı.

“Galatasaray’ın hedefleri değişmeyecek”

Kulübün 121 yıllık köklü tarihine vurgu yapan Dursun Özbek, kendilerine emanet edilen değerleri koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir Galatasaray bırakmayı hedeflediklerini belirtti. Özbek, "Bugün Galatasaray’ın 121’inci kuruluş yıl dönümü kulübümüzün doğduğu yerde, kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Çok derin bir tarihimiz gözlerimizin önünden aktı geçti biraz evvel. Bu hazırlanan videonun defalarca seyredilmesi lazım. Ben Galatasaray’ın içinden çıkmış, Galatasaray’a hizmet etmeyi kendine vazife edinmiş biri olarak seyrettikçe neye hizmet ettiğimizi, ne olduğumuzu çok iyi anlıyorum.

Başarılarla, efsanelerle ve kupalarla dolu 121 yıl. 121 yıl önce Ali Sami Yen ve arkadaşları bu sıralardan çıkarak büyük bir hayalin peşinden yürüdüler; Türk olmayan takımları yenmek. Bu hedefle kurulan Galatasaray, bugün aynı renklerin, aynı değerlerin ve aynı sevdanın etrafında bugün milyonlarca insanı buluşturan büyük bir camiaya dönüştü. Başta kurucumuz Ali Sami Yen olmak üzere bu büyük kulübe hizmet etmiş ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylıları sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.

Galatasaray’ı büyük yapan yalnızca kazandığı kupalar ve şampiyonluklar değil. Galatasaray kökleri eğitimden gelen kültürüyle, birikimiyle, vicdanıyla, duruşuyla, gelenekleriyle ve nesilden nesile aktarılan güçlü aidiyet duygusuyla eşsiz bir kurumdur. Bizim görevimiz bize emanet edilen bu değerleri korumak, Galatasaray’ı her alanda daha güçlü hale getirmek, bizden sonraki nesillere bugünkünden daha iyi şekle getirmektir. Yarıştığımız her branşta hedefimiz en üst seviyedir. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken Galatasaray’ın yetiştirici kimliğini de hiç unutmayacağız. 121 yıl önce birkaç Galatasaraylı gencin kurduğu hayal bugün milyonların ortak gururudur. İsimler, nesiller, dünya değişecek ama Galatasaray’ın hedefleri değişmeden yaşamaya devam edecektir. Galatasaray’ın 121'inci yılını kutluyorum, nice başarılar diliyorum. Yaşasın Galatasaray” dedi.

121’inci yıl plaketi yaş kütüğünde

Kulübün en kıdemli üyesi olan eski başkanlardan Alp Yalman 121. yıl plaketini yaş kütüğüne çaktı. alman'a plaketi milli atlet Sıla Koloğlu takdim etti. Ardından kürsüye gelen Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olan Tevfik Fikret ve Abdurrahman Şeref Bey'i anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.

50 yıllık üyelere berat ve madalya

Programda, kulüp üyeliğinde 50 yılını dolduran isimlere berat ve madalyaları verilirken, geride kalan dönemde kazanılan kupa ile ödüllerin de müzeye teslim edilmek üzere sunumu yapıldı. Galatasaray'ın 121’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları, geleneksel Galatasaray pilavı ikramıyla sona erdi.