A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika’ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Teknik Direktör Vincenzo Montella, futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu belirterek A Ligi’nde mücadele etmenin bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

"Milli Takım deneyim kazanıyor"

Belçika karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncularının son düdüğe kadar mücadele ettiğini söyledi.

Montella yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Futbolcularımıza bir şey diyemem, sonuna kadar mücadele ettiler. Son pası atamadığınızda, gol atamadığınızda ve rakip bunları yapınca skor istediğiniz gibi olmuyor. A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoru"z. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz”

"Futbolcuları suçlamanın bir manası yok"

Taraftarlardan özür dileyen ve takımın sahada büyük bir özveriyle mücadele ettiğini belirten Montella, oyuncularını suçlamanın doğru olmadığını ifade etti. İtalya maçının ilk yarısındaki performansın dışında takımın gerekli reaksiyonu gösterdiğini dile getiren İtalyan teknik adam, “Taraftarlarımız için çok üzgünüz. Yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Futbolcuları suçlamanın bir manası yok. Kimsenin suçu yok. Ben bile sahada yüreğimle mücadele ediyorum. Tek bir hatamız vardı. İtalya maçının ilk yarısındaki futbol. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu, verdiler bugün” diye konuştu.

"Rakipler affetmiyor"

A Ligi’ndeki rekabet seviyesine dikkat çeken Montella, milli takımın bu süreçte deneyim kazandığını ve gelişimini sürdürmesi gerektiğini söyledi. Hata yapma lüksünün azaldığını vurgulayan Montella, “Bu seviyede hata yapamazsanız. Rakipler affetmiyor. İtalya maçının ilk yarısı sadece hatalıydı zihniyet olarak. Futbolcularım reaksiyon verip mücadele ettiler. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Şöyle bir düşünce var aklımda; A Ligi'nde olmak suç değil, ayrıcalık. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye, en iyisini yapmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

"Çok önemli eksiklerimiz var"

Takımdaki birlikteliğin sürdüğünü belirten Montella, Belçika karşılaşmasında önemli futbolcuların eksikliğinin hissedildiğini kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür’ün yokluğuna değinen deneyimli teknik direktör, son yıllarda elde edilen başarıları hatırlatan Montella, “Takımımız birliktelik içinde. Çok önemli eksiklerimiz var. Çok hissediliyor; Hakan, Kenan ve Orkun. Ayrıca Mert Müldür de önemli bir eksik. İlk 11'de başlayan futbolculardan bir tanesi. Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na bu futbolcularla gittik. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Bu da gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık” dedi.

"Rakibimizle eşdeğer bir futbol oynadık"

Belçika karşısında ortaya konan oyunu değerlendiren Montella, Türkiye’nin rakip ceza sahasında daha fazla topla buluştuğuna dikkat çekti. Son vuruşlardaki eksikliğin skora yansıdığını belirten Montella, şu ifadeleri kullandı:

“Ben takımımızın sonuna kadar mücadele ettiğine inanıyorum. Rakibimizle eşdeğer bir futbol oynadık. Biz rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk, onlar 26. Biz atamadığımızda ve onlar attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Kurguları yapan, sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var. Yapmaya çalıştıklarını görünce gurur duyuyoruz. Bazen belirli detaylarda rakip üstün olabiliyor. Belki de son kararları daha net verebilirsek farklı bir skor da alabilirdik. Maalesef böyle oldu. Rakipler bu konuda daha üstündü.”

"Ben futbolu çok iyi bilirim"

Son yıllarda milli takımın yükselen performansıyla taraftarların beklentilerinin arttığını belirten Montella, eleştirileri doğal karşıladığını ve çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Montella şu ifadeleri kullandı:

“Beklentileri son 3 senede çok yükselttik. Şu anda memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini paylaşabilir. Çok motiveyim ve her zamankinden daha çok çalışmaya hazırım. Ben futbolu çok iyi bilirim. Daha iyi hazırlanacağız. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum. Çok üzgünüz Barış Alper ve Arda cezalı olduğu için. İkisi de takımımız için çok önemli. Kalan futbolcularla devam edeceğiz. Birçoğu bu seviyede ilk defa oynuyor. Pes etmek yok. Sorumluluk içindeyiz, ülkemizi temsil ediyoruz. En iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. Motivasyonumuz çok yüksek. Sonuç sizden yana olmadığında futbolcular üzgün olabilir ama başları dik olsun, iyi mücadele ettiler”