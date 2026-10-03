Turan Tovuz Fenerbahçe maçı öncesinde Bakü'deki futbolseverler sarı-lacivertli kafileyi havalimanında büyük bir sevgi seliyle karşıladı. Teknik heyet, milli takımlara gitmeyen oyuncuların son durumunu bu provada görme şansı bulacak.

Heyecan dorukta. Başkent Bakü'de oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgileri maç saatine kısa süre kala futbolseverlerin gündemine oturdu.

Turan Tovuz Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Turan Tovuz ile Fenerbahçe arasındaki hazırlık karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanacak ve tv100 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak. Karşılaşma hem televizyondan hem de kanalın resmi internet sitesinden futbolseverlerle buluşacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Türksat uydusunun yanı sıra Digiturk, D-Smart, Kablo TV ve Tivibu platformları üzerinden kanala kolayca erişim sağlayabilecek. Bakü'deki tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Karşılaşmanın detayları ve yayın frekansları

Milli ara dönüşünde ligde ve Avrupa arenasında yoğun bir fikstüre girecek olan sarı-lacivertliler, bu provayla moral depolamayı planlıyor. Kadrodaki genç yeteneklerin sergileyeceği performans teknik ekip tarafından titizlikle not edilecek.

Karşılaşma Tarih Saat Stadyum Yayın Turan Tovuz - Fenerbahçe 3 Ekim 2026 19.00 Tofiq Bahramov tv100

Platformlarda 37. sırada bulunan kanala Türksat 5B uydusu 11225 frekansı üzerinden ulaşılabiliyor. Azerbaycanlı sporseverler de kendi liglerinin iddialı takımını Türk devi karşısında izlemek için sabırsızlanıyor.

Sarı-lacivertli ekibin Bakü planı

Milli görevdeki yıldızların yokluğunda forma şansı bulamayan yedek futbolcular ilk on birde sahaya adım atacak. Teknik direktör, yedek kulübesinin maç kondisyonunu artırmak için bol oyuncu değişikliğine başvuracak.

Dostluk havasında geçecek müsabakanın ardından Fenerbahçe kafilesi gece saatlerinde İstanbul'a dönecek. Süper Lig'in bir sonraki haftası için hazırlıklar Samandıra'da hız kesmeden sürecek. Hedef maç ritmini korumak.