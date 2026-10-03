A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya konuk oldu. Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-0 kazanmayı bildi.

Gol perdesini De Bruyne açtı

Mücadeleye hızlı başlayan Belçika, 10. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan De Bruyne, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Türkiye, soyunma odasına 1-0 geride gitti.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Belçika, 60. dakikada Kevin De Bruyne'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışından sert bir şut çıkaran yıldız futbolcu, kendisinin ikinci, takımının ise ikinci golünü kaydetti.

Montella'ya istifa çağrısı

Skorun 2-0'a gelmesinin ardından tribünlerde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler yükseldi. Karşılaşmanın 64. dakikasında taraftarlar, "Montella istifa" tezahüratlarında bulundu.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Romelu Lukaku sahneye çıktı. Belçika'nın organize gelişen atağında topu ağlarla buluşturan Lukaku, skoru 3-0'a taşıdı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Belçika, sahasında Türkiye'yi 3-0 mağlup etti.

Uluslar Ligi'nde ilk 3 maçta puan yok

UEFA Uluslar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen A Milli Futbol Takımı, oynadığı ilk üç karşılaşmayı da kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1, üçüncü maçında ise deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

İlk üç maçta rakip fileleri yalnızca 1 kez havalandırabilen Türkiye, kalesinde ise 8 gol gördü. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta henüz puanla tanışamadı.