Olay, Hayrabolu Mezarlığı’nda görev yapan personelin bazı kabirlerin üzerindeki mermerlerin yerinde olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Mezarlık görevlileri, durumu hemen polis ekiplerine bildirerek hırsızlık şüphesiyle inceleme başlatılmasını talep etti.

Polis ekipleri geniş çaplı araştırma yaptı

İhbar üzerine bölgeye gelen Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlık çevresinde ve ilçe genelinde güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan detaylı araştırma sonucunda, mezarlıktan sökülen mermerlerin izinin bir adrese kadar ulaştığı belirlendi.

Mermerler şüphelinin bahçesinde bulundu

Polis ekipleri, M.B. adlı şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, mezarlıktan çalındığı tespit edilen kabir mermerlerinin evin bahçesinde süsleme malzemesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Şüpheli gözaltına alındı

Evin bahçesinde bulunan mermerlere el koyan ekipler, şüpheli M.B.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.