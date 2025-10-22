Son Mühür- Edirne'nin İpsala ilçesinde, Kaymakamlık sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çarpıcı bir paylaşım, anız yakma alışkanlığının tehlikelerine ve hukuki sonuçlarına dikkat çekti. Kaymakamlık, çağ dışı olarak nitelendirdiği bu uygulamayı sürdüren çiftçilere yönelik adli ve idari işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaymakamlıktan çiftçilere doğrudan uyarı: "Can ve mal güvenliğini tehdit ediyorsunuz"

İpsala Kaymakamlığı'nın paylaşımında, anız yakan çiftçilerin eylemlerinin sadece çevreye değil, aynı zamanda "başkasının canına, malına ve sağlığına zarar verdiğini" unutmamaları gerektiği belirtildi. Yapılan uyarı, olayın ciddiyetini artırarak, anız yakmanın potansiyel tehlikelerini gözler önüne serdi.

"Fotoğraftaki görüntü adam öldürmeye teşebbüse sebep olur"

Paylaşımın en dikkat çekici kısmı, yangının yoğunluğunu gösteren bir fotoğraf eşliğinde yapılan şu sert uyarı oldu: "Fotoğraftaki görüntü adam öldürmeye teşebbüse sebep olur." Bu ifade, denetimsiz yayılan yangınların yol, konut veya canlı yaşamını tehdit ederek ne denli büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekiyor.

İdari ve adli süreçler başlatıldı: Ceza kesmekten yorulduk

Kaymakamlık, son anız yangınlarından sorumlu olan arazi sahibi hakkında derhal adli ve idari işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, idare olarak sürekli ceza kesmekten duyulan yorgunluk ve üzüntü dile getirilerek, uygulamanın terk edilmesi çağrısı yapıldı:

"İdare olarak ceza kesmekten yorulduk. Artık bu çağ dışı anız yakma işinden toplum olarak vazgeçelim. Bu görüntüler İpsala’mıza yakışmıyor."

Toplumsal duyarlılık ve çağrı

Yetkililer, anız yakmanın toprağın verimliliğini düşürme, erozyona neden olma ve atmosfere zararlı gazlar salma gibi bilimsel zararlarının yanı sıra, yangınların kontrolden çıkarak geniş alanlara yayılma riskine de vurgu yaptı. İpsala Kaymakamlığı, bu uygulamanın son bulması için toplumsal bir bilinç ve işbirliği çağrısında bulundu. Çiftçilerin modern tarım tekniklerini benimseyerek hem toprağı korumaları hem de hukuki yaptırımlardan kaçınmaları gerektiği belirtildi.