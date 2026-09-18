Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi’nde düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Güler, Atatürk'e "Gazi" ünvanı ve "Mareşal" rütbesinin de 19 Eylül'de verildiğini hatırlattı.

Şehitlik ve gaziliğin sadece milletin gözünde hiçbir makamla kıyaslanmayacak kadar yüce bir mevkide olmadığını, aynı zamanda inanç dünyası için de ayrı ve özel bir yeri olduğunu kaydetti.

Gazilerin milletin bağımsızlık ve istiklal iradesinin yaşayan timsalleri olduğuna dikkati çeken Güler, "Şanlı tarihimizin en kritik dönemeçlerinde mukaddes değerlerimiz uğruna büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele ettiniz. Kimi zaman sınırda kimi zaman cephede kimi zaman ülkemizin ve can Azerbaycan'ın en zor günlerinde vatana ve vazifeye adanmışlıkla hareket ederek hiçbir fedakarlıktan kaçınmadınız” diye konuştu.

“Gerekli adımları atmaya hazırız”

Gaziler ve vazife malullerinin sosyal ve özlük haklarını daha da geliştirmek, hayatın her alanında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve ailelerin refahını artırmak gerektiğine dikkat çeken Güler, “"Elbette hiçbir maddi imkan sizin vatan için ödediğiniz bedelin karşılığı olamaz. Ancak bir nebze olsun sizlerin hayatını kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atmaya ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Barış ve istikrarı destekliyoruz”

Tüm dünyanın, güvenlik mimarisinin ciddi şekilde sarsıldığı, belirsizliklerin, çatışmaların ve güç mücadelelerinin arttığı kritik bir dönemden geçtiğini kaydeden Güler, “Yakın coğrafyamızda krizlerin ve çatışmaların devam ettiği bu süreçte Türkiye kendi güvenliğini korurken bölgesel barış ve istikrara da katkı sunan, sorumluluk sahibi bir devlet olarak hareket etmektedir. Bir taraftan sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için caydırıcılığımızı en üst seviyede tutuyor diğer taraftan uluslararası meselelerin çözümünde barışı, istikrarı ve diyaloğu önceleyen bir yaklaşım sergiliyoruz” dedi.

“Terör bitecek Türkiye güçlenecek”

"Kırk yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz” diyen Güler, bu sürecin daha güçlü bir Türkiye ulaşma süreci olduğunu söyledi.

Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok iyi biliyoruz ki, bugün terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar sizlerin ve aziz şehitlerimizin yıllar boyunca verdiği mücadelelerin eseridir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi de bu toprakları bize vatan kılan siz kahramanlarımızın çabalarının asla boşa gitmediğinin de en güçlü nişanesidir. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye hedefi geçmişi unutmak değil, tam tersine geçmişte verilen büyük mücadelenin kazanımlarını kalıcı hale getirmektir. Esasen bu hedef milletimizin tamamının ortak gelecek, ortak güvenlik ve huzur talebidir. Bu sürecin nihai başarısı sayesinde kazanan 86 milyon vatandaşımızın tamamı yani Türkiye'miz olacaktır. İçeride huzurunu ve güvenliğini kalıcı hale getiren birlik ve beraberliğini daha da güçlendiren bir Türkiye şüphesiz ki bölgesinde de güvenliğin ve barışın en güçlü aktörü olacaktır.”

Bakan Güler, konuşmasının sonunda gazilere yönelik, “"Sizler bu milletin hafızası ve şeref madalyasısınız. Sizlerle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

