Hakim ve savcı meslektaşlarına yönelik küfürlü ifadelerinin yer aldığı videonun ardından hakkında inceleme başlatılan Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk Hakimler ve Savcılar (HSK) 2. Dairesi tarafından üç ay süreyle görevden uzaklaştırıldı.

Olağanüstü toplandı

Uçuk daha önce şarkıcı Gülşen’i tutuklamaya sevk edilmesiyle biliniyordu. Kısa süre önce Pınarhisar’dan Bozova’ya atanana Uçuk hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu, soruşturma kapsamında müfettişlerin talebi üzerine 18 Eylül 2026 tarihinde olağanüstü toplandı.

Kurul, ürütülen soruşturmanın selameti için Uçuk’un üç ay süreyle görevden geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

HSK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı iken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle tedbir kararı aldı. HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosya 18 Eylül 2026 tarihinde olağanüstü toplantıda görüşüldü. Yapılan değerlendirmede, Uçuk’un görevine devam etmesinin hem yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine hem de yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirildi. Bu nedenle HSK İkinci Dairesi, Türkşad Kunthan Uçuk’un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Karar, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 77 ve 81’inci maddeleri kapsamında alındı.”

