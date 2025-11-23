İstanbul’un Kartal ilçesindeki bir lisede iki öğrenci arasında yaşanan tartışma, trajik bir şekilde sonuçlandı. Aynı sınıfta okuyan 16 yaşındaki İ.M.K. ile yaşıtı H.H.A. arasında 20 Kasım Perşembe günü iddiaya göre şakalaşma sırasında gerginlik çıktı. Kısa sürede tırmanan tartışma, kavgaya dönüştü.

Aldığı darbe sonrası yere düştü

Kavga sırasında H.H.A.’nın attığı yumrukla dengesini kaybeden İ.M.K., yere düşerek başını zemine vurdu. Olayın ardından öğretmenler ve öğrenciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan öğrenciyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Genç öğrenci yoğun bakımda hayatını kaybetti

Hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan İ.M.K.’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç öğrenci bugün yaşamını yitirdi.

Şüpheli öğrenci tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lisede yaşanan olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.