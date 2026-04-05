İnternet üzerindeki eskort siteleri aracılığıyla kadınları para karşılığı erkeklere yönlendirdiği öne sürülen bir şebekeye yönelik İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, İzmir ayağı da ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, İzmir’deki adresler de baskın yapılan noktalar arasında yer aldı.

İzmir detayı dikkat çekti

Soruşturma kapsamında şebekenin yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmadığı, İzmir’de de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Güvenlik güçleri, İzmir’de belirlenen adreslere de operasyon düzenleyerek şebeke bağlantılarını ortaya çıkardı.

3 aylık takip sonrası düğmeye basıldı

İstanbul’da başlatılan soruşturmada, Asayiş ve ilgili birimlerin koordinasyonuyla yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Bu süreçte şüphelilerin kimlikleri, iletişim ağları ve faaliyet yöntemleri tek tek deşifre edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda operasyon için harekete geçildi.

11 ilçe ve İzmir’de eş zamanlı baskın

Ekipler, İstanbul’un birçok ilçesiyle birlikte İzmir’de belirlenen toplam 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 6 kadın da bulundu.

Dijital materyaller ve ajandalar ele geçirildi

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Çok sayıda cep telefonu ve SIM kartın yanı sıra, müşteri bilgilerini içerdiği değerlendirilen ajandalar ele geçirildi. Ayrıca bir miktar nakit paraya da el konuldu.

9 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 9 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında bulunan kadınlardan birinin sınır dışı edildiği, diğerlerinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.