15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü'nde doktor korkusu ve yanlış bilinenler bilgiler hakkında uyarırlarda bulunan İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Eroğlu erken evrede yakalanan prostat kanserinde tedavi başarı oranının son derece yüksek olduğunu belirtti.

Erken tanı tedavi başarısını artırıyor

Günümüz şartlarında uygulanan uygun izlem, cerrahi, radyoterapi veya kombine yöntemlerle hastalık büyük ölçüde kontrol altına alındığından bahseden Op. Dr. Ali Eroğlu hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı erkeklerin 50 yaşından itibaren, ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunanların ise 40-45 yaşlarından itibaren rutin kontrol ve PSA testine başlaması gerektiğini vurguladı.

Prostat kanseriyle ilgili yanlış bilinenler

Halk arasında doğru bilinen yanlışlardan da bahseden Op. Dr. Ali Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ayakta idrar yapmak prostatı büyütür veya kanser yapar bilgisi yanlıştır. Ayakta veya oturarak idrar yapmanın prostat büyümesi veya kanser riski üzerinde bilimsel olarak kanıtlanmış hiçbir etkisi yoktur. Pozisyon tercihi tamamen kişisel konfor meselesidir. Kabak çekirdeği ve bitki çayları prostatı küçültür de yanlıştır.

Bu tür gıdalar genel sağlığa katkı sağlayabilir ancak prostatı küçülttüğüne veya kanseri tedavi ettiğine dair güçlü bilimsel kanıt yoktur; tıbbi tedavinin yerini tutamaz. 3'üncü efsane ise PSA testinin yüksek çıkması kesin kanser demektir. İdrar yolu enfeksiyonu, prostat iltihabı (prostatit), iyi huylu büyüme veya yakın zamanda gerçekleşen cinsel ilişki gibi masum durumlar da PSA'yı geçici olarak yükseltebilir. 4'üncü efsane prostat ameliyatı sonrası cinsel yaşam biter diye bilinmesidir.

Gelişen modern cerrahi teknolojiler (robotik, laparoskopik, sinir koruyucu teknikler) sayesinde idrar kontrolü ve cinsel fonksiyonların korunma şansı oldukça yüksektir."

“Yaşlanmanın doğal sonucu” deyip geçmeyin

Yaşlılığın doğal sonucu olarak görülen birtakım durumların -sık idrara çıkma, gece uyanma veya idrar akışında zayıflama gibi- üzerine gidilmesini vurgulayan Dr. Eroğlu, parmakla yapılan muayenenin (DRE) birkaç saniye süren ağrısız bir işlem olduğunu belirterek tüm erkekleri sağlık kontrollerini yaptırmaya davet etti.