Son dönemde özellikle dışarda yediğimiz içtiğimiz ürünlerin şeker oranları sık sık gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığı da bu kapsamda aşırı şeker tüketiminin, sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabildiğini bildirdi.

Şekerli içecekler fazla kilo riskini artırabilir

Yapılan açıklamada aşırı şeker tüketiminin, sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabildiğinin altını çizerek şu ifadeler kullanıldı:

"Aşırı şeker tüketimi, sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabilmektedir. Özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin sık tüketilmesi, sıvı formda ek enerji alımına yol açarak fazla kilo riskinin artmasına da sebep olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2025-2028 kapsamında; sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, sağlıksız gıda tüketiminin azaltılması ve düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine yönelik faaliyetler sürdürülmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında aile hekimleri tarafından fazla kilo ve diyabet gibi çeşitli hastalıklara yönelik tarama ve değerlendirmeler yapılmaktadır."

Sağlıklı beslenme alışkanlığı çocuklukta kazanılıyor

Sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukluk döneminde kazanalıcağının altını çizen Bakanlık "Sağlık Bakanlığı ve paydaş kurumlarla birlikte yürütülen Okul Gıdası Logosu çalışmalarıyla, okul çağındaki çocukların sağlıklı gıda seçeneklerine yönlendirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bunun yanında Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve diyabet konularında eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan şeker tüketimini azaltma önerileri

Açıklamada, günlük beslenme düzeninde şekerle tatlandırılmış içecekler, tatlılar ve şeker içeriği yüksek ürünlerin tüketim sıklığı ve miktarının azaltılmasının önemine işaret edilerek, "Daha sağlıklı ve besleyici gıdaların tercih edilmesi sağlıklı yaşam anlayışı açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple; şekerle tatlandırılmış içecekler yerine öncelikle su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi, tatlı ve şekerli ürünlerin küçük porsiyonlarda ve daha seyrek tüketilmesi, benzer ürünler arasında şeker miktarı daha düşük seçeneklerin tercih edilmesi, gıdaların etiketlerinin okunarak ürünlerin şeker içeriklerinin değerlendirilmesi önemlidir. Aşırı şeker tüketimi konusunda bireylerin yanı sıra ailelerin ve okulların da sürece dahil edilmesi; toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi açısından önemlidir" denildi.