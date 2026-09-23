Son Mühür/Merve Turan- İzmir Eğitim Diş Hastanesi’nde dikkat çeken bir ödeme iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre bir hastanın kan tahlili, EKG ve akciğer grafisi için ödemesi gereken 518,44 lira, hastane yönetiminin talimatıyla hiçbir belge talimat, inceleme, soruşturma olmadan bir memurun kendi cebinden yatırıldı. BİRLİK SAĞLIK SEN, “Kamu hastanesinde bir hastanın ödemesi neden memura yaptırıldı?” diyerek duruma tepki gösterdi.

İddiaya göre hastanede memur olarak çalışan N.B., aynı kurumda çalışan bir başka memur tarafından telefonla arandı. Gerçekleşen telefon görüşmesinde IBAN bilgisi paylaşılırak, hasta N.Ö.'ye ait olan kan tahlili, EKG ve akciğer grafisinin ücretinin bu hesaba yatırılması gerektiği söylenildi. Aynı zamanda bu talimatın hastane müdürü A.A. tarafından verildiği bilgisi de bu telefon görüşmesinde ifade edildiği belirtildi.

N.B.’nin ise herhangi bir sorun yaşanmaması ve kurumda huzursuzluk çıkmaması için 518,44 liralık ödemeyi kendi cebinden yaptığı ifade edildi.

“Bahsi geçen miktarın önemi yok”

Konuyla ilgili açıklama yapan BİRLİK SAĞLIK SEN Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sendika üyesi N.A.’dan eksik veya hatalı işlem gerekçesiyle ödeme istendiğini, bahsi geçen miktarın öneminin olmadığını vurgulayarak bir kamu hastanesinde bir memura başka bir hastanın ödemesinin yaptırılmasının kabul edilemeyeceğini savundu.

Kamu kurumlarının hiçbir siyasinin ve bürokratın özel işletmesi olmadığını savunan Doğruyol şu ifadeleri kullandı:

"Bir kamu kurumu olan devlet hastanesinde bir memurun eline İBAN numarası verilerek bir başka hastaya ait olan ödemenin bir memura yaptırılması kadar abesle iştigal bir durum olamaz. Kamu kurumları hiçbir siyasinin, hiçbir bürokratın özel işletmeleri değildir. Liyakatten uzak, tecrübesiz bazı idarecilerimizin bu tür hataları yapması kısmen anlaşılabilir olsa da, 30 yıllık hastane müdürüyüm diyenlerin elinde hiçbir evrak olmadan bir memura git bu parayı bankaya yatır demesi ya da dedirtmesi, kanun, genelge ve mevzuat tanımamaktır. Her memur hata yapabilir. Hata, yanlış, eksik olsa bile mevzuat açıktır."

“Sağlık çalışanlarımız iş huzuruna muhtaç”

Açıklamasında hastanelerdeki çalışma ortamına da değinen Doğruyol, sağlık çalışanlarının zor şartlarda görev yaptığını belirtti. Sağlık çalışanların iş huzuruna muhtaç olduğunun altını çizen Doğruyol sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurumlarda çalışma huzuru önemlidir. Sağlık çalışanlarımız zor çalışma koşullarında iş huzuruna muhtaçtır. Bizim kurumlarımızın kaostan beslenen idarecilere ihtiyacı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız Mobbing genelgesi yayınlamış, ancak kurumlarda mobbing artarak devam etmektedir.

Üyemiz N.A. ya gerek hukuki gerek idari her türlü desteğimiz olacak ve gereği yapılacaktır."