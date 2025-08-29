İstanbul'un önemli toplu taşıma hatlarından M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında yaşanan teknik bir arıza, kent trafiğini olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde meydana gelen aksaklık nedeniyle seferler durdu ve duraklarda yoğunluk oluştu.

Hat hizmetleri kontrollü devam ediyor

Metro hattında Bakırköy Sahil ve Kayaşehir Merkez durakları arasında gerçekleştirilen seferler, arızanın giderilmesi için bir süreliğine durduruldu. Edinilen bilgilere göre, arıza henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklanıyor. Yetkililer, yolcuların mağdur olmaması için seferlerin İlkyuva durağından Bakırköy yönüne doğru kontrollü ve çift yönlü olarak sürdürüldüğünü duyurdu.

Yolcular yönlendiriliyor

Beklenmedik arıza nedeniyle metro istasyonlarında yoğun yolcu kalabalığı oluştu. Duraklarda bulunan görevliler, yolcuları yapılan anonslarla bilgilendiriyor ve alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Yaşanan bu durum, işe veya okullarına gitmek için metroya binen vatandaşların planlarını alt üst etti. İlgili birimler, arızanın en kısa sürede giderilerek normal sefer saatlerine dönülmesi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

İstanbul'da sıkça kullanılan bu metro hattındaki arıza, özellikle sabahın erken saatlerinde seyahat edenler için ciddi bir aksaklığa neden oldu. Yetkililer, vatandaşların güncel bilgileri takip etmesini ve olası gecikmelere karşı hazırlıklı olmasını tavsiye ediyor.