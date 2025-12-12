Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sinan Karakuzu, günde yüzbinlerce yolcu taşıyan metro ve tramvay sistemlerinin yönetildiği, bakım ve kontrollerinin yapıldığı merkezin kapılarını Son Mühür’e açtı. Karakuzu, yolculardan en çok başvuru gelen Üçyol İstasyonu yürüyen merdivenlerinde yürüttükleri çalışmalardan, tramvayda görevlendirilen ‘durak görevlilerine’ kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Tramvay duraklarında kapıları yolcular açıyor! İzmirliler bu projeye çabuk alıştı

“Evka 3 - Narlıdere Kaymakamlık arası 27 kilometre uzunluğunda, 24 istasyondan oluşan bir metro hattımız var. 33 kilometre uzunluğunda Konak, Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarımızda ise 46 durak bulunuyor. Geçen yıl tramvay duraklarında güvenlik personeli görev alıyordu. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile de yaptığımız istişarelerin sonucunda duraklarda güvenlik görevlileri bulundurma gerekliliğinin olmadığına karar verdik. Ekibimizden seçtiğimiz arkadaşlara trafikten yolculuk kurallarına, halkla ilişkilerden iletişime kadar gerekli tüm eğitimleri verdik. Eğitimini başarıyla tamamlayan ekibimizi güvenlik görevlileri yerine yolcularımıza yardımcı olmaları için ‘durak görevlileri’ olarak atadık. Yolcularımız da yeni uygulamadan çok memnunlar” dedi.

En çok başvuru yürüyen merdivenlerden! Arıza yok, bakım var! Yürüyen merdivenler ile ilgili yolcu memnuniyeti artıyor.

Metroyu kullanan yolcuların katıldığı saha memnuniyet anketleri yaptırdıklarını anlatan Karakuzu, en çok başvuruyu yürüyen merdivenlerle ilgili aldıklarını ve bu krizi çözdüklerini söyledi. 2024 yılı Ağustos ayında göreve geldiğinde, devre dışı olan yürüyen merdivenlerin olduğunu kaydeden Karakuzu, “Çok haklı nedenlerden dolayı büyük bir memnuniyetsizlik vardı. Yaptığımız düzenli bakım ve onarım çalışmalarımızın ardından bu memnuniyetsizlik gün geçtikçe azaldı. Tüm yürüyen merdivenleri teknik olarak inceledik. Tüm bu çalışmalara bizzat ben de katıldım ve emniyetsiz bir çalışmaya hiçbir şekilde müsaade etmedik. Etüt çalışmaları ve ekipman kontrolleri tamamlandıktan sonra, emniyetli çalışma prensibi ile gerekli parçaların değişimi ve bakımların tamamlanmasının ardından yürüyen merdivenleri devreye aldık. Bu çalışmalarımız iki ay kadar sürdü. Bu süreç sonunda yürüyen merdivenlerin çalışma sistemi düzene girdi. 24 istasyonumuzda 194 tane yürüyen merdivenimiz ile 84 adet asansörümüz bulunuyor. Tüm bu ekipmanın bakımı, ciddiyetle yürütülmesi gereken başlı başına bir iş. Biz bu çalışmaları iki ekiple yönetiyoruz. Her bir ekipmanın aylık periyotlarla bir gün süren bakımları yapılıyor. Bazı ağır bakım çalışmaları bir hafta sürebiliyor. Günde toplam 7 tane yürüyen merdiven bakımı yapılmak üzere kullanıma kapatılıyor. Bakım çalışması amacıyla ekipmanlarıdevre dışı bıraktığımızda zaman zaman yine yolcu memnuniyetsizliği ile karşılaşabiliyoruz.Çünkü yolcularımız, ekipmanda bir arıza meydana geldiğini düşünebiliyor. Aslında biz, yolcularımızın güvenliğini sağlamak adına yapılması gereken bakımları yapıyoruz. Yapmakla yükümlü olduğumuz bakım çalışmalarını, prosedür ve talimatlar çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Ayda bir bakım yapıyoruz. Bu konuda Makine Mühendisleri Odası tarafından da denetimine tabiyiz. Herhangi bir sorunumuz yok.” diye konuştu.

Yürüyen merdivenleri dijital ortamda kontrol ediyoruz

Bir buçuk yıl önce yürüyen merdivenlerde bir kaza meydana geldiğini hatırlatan Karakuzu, “Yürüyen merdivenleri dijital ortamda takip ediyoruz, yapılan bakımları dijital ortamda kayıt altına alıyoruz. Üçyol İstasyonu’nda revizyona giderek şaftların daha güçlü olması için tasarımlarını değiştirdik. Yaklaşık bir yıl oldu. Bu şaftlarda bir sorun var mı diye düzenli olarak kontrol ediyoruz. 20 tane yürüyen merdivenin biri her zaman kapalı görünecek. 20 hafta kadar böyle gidecek maalesef. Şu ana kadar hiçbir probleme rastlamadık. Yolcularımız güvenli bir şekilde yürüyen merdivenleri kullanabilirler. Her yürüyen merdivenin LOG dediğimiz bir dosyası mevcut. Bu dosyalarda yürüyen merdivende meydana gelen her arıza, ekipmana yapılanher müdahale kayıt altına alınarak saklanıyor. Yürüyen merdivenleri geriye dönük olarak takip edebileceğimiz bir bellek sistemiyle kayıt altına almış oluyoruz" diye konuştu.

Sinan Karakuzu kimdir?

ODTÜ Makine Mühendisliği’nden mezun olan Karakuzu, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde ‘Yüksek Hızlı Tren Hatları’ üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyer hayatı boyunca TCDD’nin farklı kademelerinde yöneticilik yapan Karakuzu’nun, özel sektör deneyimi de bulunuyor. 2024 yılı Ağustos ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş.’de Genel Müdür olarak göreve başladı.