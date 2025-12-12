AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dünya Bankası kredisiyle hayata geçirilen yağmur suyu ayrıştırma hattı temel atma töreninde hükümeti eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sert tepki gösterdi. Saygılı, Tugay’ın açıklamalarını “gerçekleri çarpıtmak” olarak değerlendirdi.

“Krediyi sağlayan ve onaylayan biziz”

Saygılı, İzmir’e sağlanan kredinin hükümetin öncülüğüyle mümkün hale geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Cemil Bey herhalde unutuyor. Temelini attığınız projenin kredisini İzmir’e özel sağlayan biziz. Onaylayan biziz. Engelleme diyorsunuz; oysa bu dış finansman paketinden yararlanan 11 il arasında, sizin talebinizle en büyük pay hiçbir ayrım yapılmadan İzmir’e verildi.”

“İki yıl bekleten sizsiniz”

Kredinin 2023 yılında çıktığını hatırlatan Saygılı, sürecin belediye tarafından geciktirildiğini vurguladı: “Bu kredi şu an 170 milyon Euro, yani yaklaşık 8,5 milyar TL. Temelini attığınız yerdeki kredi 2023’te çıktı. İki yıl boyunca bekleten sizsiniz. Her mecliste AK Parti grubumuz bu gecikmenin sebebini sordu. Anlaşılan iki yıl sonra aklınıza geldi.”

Yeni krediler de hatırlatıldı

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sağlanan diğer kredi desteklerini de sıraladı. Buna göre;

Ege Mahallesi köprülü kavşağı ve yan yolları için İller Bankası’ndan 38 milyon Euro (yaklaşık 2 milyar TL), 25 yıl vadeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı garantili finansman sağlandı.

İtfaiye araç alımı için ise 20 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar TL) tutarında kredi desteği temin edildi.

Saygılı, “Bunların temel atma ve teslim törenlerinde de mi hükümeti eleştireceksiniz?” diye sordu.

“SGK ve vergi borçlarını ödeyin”

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Saygılı, Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu: “AK Parti İzmir Milletvekillerini ve teşkilatlarını eleştirmekten çekinmiyorsunuz. Bir zahmet SGK ve vergi borçlarını ödeyin. Siz değil miydiniz ‘bu şehre hizmet edenlere teşekkür edeceğim’ diyen? Teşekkür etseydiniz.”

“İşinizi yapın”

Saygılı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “İzmir’e kazandırdığımız bir kaynak üzerinden hükümete yüklenmek, bulduğunuz en kolay yol olmuş. Temennimiz, bu projeyi de CHP belediyeciliğinin diğer yarım kalan işleri gibi beceriksizlik kervanına eklememenizdir. Her kürsüde hükümete laf yetiştirmeyi bırakın; Büyükşehir Belediyesi olarak size sağlanan desteğin gereğini yapın, işinizi yapın.”