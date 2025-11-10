İstanbul'un ana ulaşım hatlarından biri olan Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda, durakta bekleyen bir trenin üzerine çıkan kimliği belirsiz bir şahıs, hem yolcuların hem de peronda bekleyenlerin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beklenmedik eylem ve güvenlik alarmı

Metro istasyonunda yaşanan bu akıl almaz olayda, henüz belirlenemeyen bir saikle hareket eden bir vatandaş, aniden duraklamış olan trenin vagonlarından birinin çatısına tırmandı. Bu sıra dışı manzarayla karşılaşan diğer yolcular ve peronlardaki vatandaşlar adeta donup kalırken, yaşanan durum hemen istasyon güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Güvenlik personeli, telsiz aracılığıyla acil durum anonsu geçerek takviye ekiplerin olay yerine yönlendirilmesini talep etti.

Şahıs inip kaçtı, görüntüler kaydedildi

Yolcuların meraklı ve hayret dolu bakışları arasında bir süre metronun üstünde kalan şahıs, güvenlik ekipleri olay yerine ulaşmadan önce hızlıca aşağı indi. Trenden inen kişi, ardından koşarak istasyon içerisinden uzaklaşmaya başladı ve kalabalığın arasına karışarak izini kaybettirdi. Toplu ulaşımın işlediği yoğun bir anda gerçekleşen ve sefer aksaklığına neden olma potansiyeli taşıyan bu ilginç kaçış ve trenin üzerine çıkma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Emniyet birimlerinin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.