İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kadın eğlence mekanının önünde oturduğu sırada başka bir kadın tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Ağır yaralanan mağdur hastanede tedavi altına alınırken, saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, Gözde Yılmaz (33) arkadaşlarıyla birlikte mekanın önünde otururken kısa bir telefon görüşmesi yaptı. Bu sırada S.G.A. adlı kadın, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın üzerine döktü ve çakmağı yakarak kadını ateşe verdi.

Çevredekilerin müdahalesi ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

Alevler içinde kalan Yılmaz’a çevrede bulunan kişiler müdahale etti. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, vücudunda ciddi yanıklar oluşan Yılmaz’ı Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırdı. Yılmaz’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırgan kısa sürede yakalandı

Olayın ardından kaçan S.G.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı kamerada

Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, S.G.A.’nın bir anda olay yerine gelerek Yılmaz’a yanıcı madde döktüğünü ve çakmakla ateşe verdiğini ortaya koydu. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların mağdura ilk müdahaleyi yaptığı anlar da yer aldı.