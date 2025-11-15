Ticaret Bakanlığı, “Yenileme Yetki Belgesi” ile faaliyet gösteren bir firmaya yönelik tüketici şikayetlerindeki artış üzerine kapsamlı inceleme ve denetim başlattığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) hem de e-Devlet aracılığıyla firmaya ilişkin çok sayıda başvuru ulaştı.

Kayıp, kaçak, çalıntı iddiaları geldi

Şikayetlerde, ikinci el telefon ve elektronik ürünlerin yenileme süreçlerinde yasal sürelerin aşılması, ödeme ve değerleme işlemlerinin zamanında yapılmaması, garanti kapsamında sağlanması gereken hizmetlerin yerine getirilmemesi gibi sorunlar öne çıktı. Ayrıca, bazı tüketiciler firma tarafından satılan cihazların IMEI numaralarının klonlu, kayıp, kaçak veya çalıntı olabileceği iddiasında bulundu. Yenileme işlemi sırasında yapılan parça değişikliklerinin sertifikalara yansıtılmadığı, sertifikasız ürün satışının gerçekleştiği ve ilanlarda verilen taahhütlerin yerine getirilmediği yönünde bildirimler de Bakanlık kayıtlarına geçti.

Olası bir mağduriyetten bildirilmesi istendi

Bakanlık, ilgili firmanın “yenilenmiş ürün” satışında yetkili işletmeler arasında yer aldığını ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 57/A maddesi uyarınca faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Denetim sürecinin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, yenilenmiş ürün sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması, tüketici haklarının korunması ve piyasada şeffaf bir ticaret ortamının devamı için gerekli adımların atıldığı vurgulandı. Yetkililer, vatandaşlara yenilenmiş ürün satın alırken mutlaka “Yenileme Yetki Belgesi” bulunan firmaları tercih etmeleri çağrısında bulundu. Olası bir mağduriyet durumunda ise Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na veya CİMER’e başvuru yapılabileceği hatırlatıldı.