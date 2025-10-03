Son Mühür- Geçtiğimiz dönemde açtığı dava ve yapılan DNA testi sonucu Akpınar’ın kızı olduğu kesinleşen Duygu Nebioğlu, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu süreçte sanatçının özel hayatı uzun süre tartışma konusu olmuştu.

“Metin” iddiası ve tazminat davası

Magazin yazarı Onur Akay, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Metin Akpınar’ın ikiz kızlarının dışında “Metin” isimli bir oğlunun daha olduğunu öne sürmüştü. Bu iddialar üzerine Akpınar, Akay’a karşı 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Nebioğlu’ndan “Ağabeyimi buldum” paylaşımı

Devam eden dava sürecinde Nebioğlu, sosyal medya üzerinden yayımladığı videolarda dikkat çekici ifadeler kullandı. Nebioğlu, “ağabeyini bulduğunu” belirterek bu kişinin iddiayı ortaya atan Onur Akay olduğunu açıkladı.

Canlı yayında karşı karşıya geldiler

Ortaya atılan yeni iddialar, gazeteci Pelin Çini’nin sunduğu canlı yayında tartışmaya açıldı. Programda Onur Akay, Nebioğlu’nun iddiasını kesin bir dille reddederek, “Ben Metin Akpınar’ın oğlu değilim. Gerekirse DNA testi de yaptırırım” ifadelerini kullandı.

Canlı yayındaki açıklamalara rağmen Nebioğlu geri adım atmadı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda iddiasını yineleyen Nebioğlu, kamuoyunda yeniden tartışmaların fitilini ateşledi.

Gözler Metin Akpınar’a çevrildi

Yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyunun dikkati bir kez daha Metin Akpınar’a yöneldi. Akpınar’ın bu son iddialara nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.