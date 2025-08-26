Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos 2025 Salı günü için hava durumu raporunu yayımladı. Raporda üç başlık öne çıktı:

Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de sağanak yağış

Marmara ve Ege’de kuvvetli kuzey rüzgarları

Güneydoğu’da 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklıklar

Yurt genelinde hava az bulutlu ve açık geçerken, bölgesel olarak yağış ve sert rüzgar etkili olacak.

Yağış beklenen bölgeler

Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Hatay kıyıları sağanak yağışlı.

Doğu Karadeniz illeri ile Sinop’un iç kesimleri aralıklı yağış alacak.

Diğer bölgeler ise genellikle açık ve güneşli olacak.

Rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Ege ve Marmara’da kuzeyli yönlerden 30-60 km/saat hızında rüzgar beklendiğini açıkladı. Kuvvetli rüzgarların ulaşımda ve günlük yaşamda olumsuzluklara neden olabileceği vurgulandı.

Kavurucu sıcaklar sürüyor

Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır ve Siirt’te 39-40°C

Gaziantep’te 39°C, Mardin’de 36°C ölçülecek.

Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Marmara ve Ege’de ise rüzgarın serinletici etkisi hissedilecek.

İllere göre hava durumu (26 Ağustos 2025)

Marmara: İstanbul 28°C, Edirne 30°C, Çanakkale 30°C – Az bulutlu ve açık.

Ege: İzmir 35°C, Manisa 34°C, Denizli 35°C – Açık ve rüzgarlı.

Akdeniz: Antalya 33°C, Adana 36°C, Hatay 32°C – Yerel sağanak yağışlı.

İç Anadolu: Ankara 29°C, Konya 29°C, Eskişehir 28°C – Az bulutlu.

Batı Karadeniz: Zonguldak 25°C, Sinop 26°C – Parçalı bulutlu, iç kesimler yağışlı.

Doğu Karadeniz: Trabzon 26°C, Samsun 25°C, Tokat 29°C – Sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu: Erzurum 31°C, Kars 31°C, Van 29°C – Az bulutlu, Ardahan sağanaklı.

Güneydoğu: Diyarbakır 40°C, Gaziantep 39°C, Mardin 36°C – Kavurucu sıcak.