Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos 2025 Salı günü için hava durumu raporunu yayımladı. Raporda üç başlık öne çıktı:
-
Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de sağanak yağış
-
Marmara ve Ege’de kuvvetli kuzey rüzgarları
-
Güneydoğu’da 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklıklar
Yurt genelinde hava az bulutlu ve açık geçerken, bölgesel olarak yağış ve sert rüzgar etkili olacak.
Yağış beklenen bölgeler
-
Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Hatay kıyıları sağanak yağışlı.
-
Doğu Karadeniz illeri ile Sinop’un iç kesimleri aralıklı yağış alacak.
-
Diğer bölgeler ise genellikle açık ve güneşli olacak.
Rüzgar uyarısı
Meteoroloji, Ege ve Marmara’da kuzeyli yönlerden 30-60 km/saat hızında rüzgar beklendiğini açıkladı. Kuvvetli rüzgarların ulaşımda ve günlük yaşamda olumsuzluklara neden olabileceği vurgulandı.
Kavurucu sıcaklar sürüyor
-
Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır ve Siirt’te 39-40°C
-
Gaziantep’te 39°C, Mardin’de 36°C ölçülecek.
Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Marmara ve Ege’de ise rüzgarın serinletici etkisi hissedilecek.
İllere göre hava durumu (26 Ağustos 2025)
Marmara: İstanbul 28°C, Edirne 30°C, Çanakkale 30°C – Az bulutlu ve açık.
Ege: İzmir 35°C, Manisa 34°C, Denizli 35°C – Açık ve rüzgarlı.
Akdeniz: Antalya 33°C, Adana 36°C, Hatay 32°C – Yerel sağanak yağışlı.
İç Anadolu: Ankara 29°C, Konya 29°C, Eskişehir 28°C – Az bulutlu.
Batı Karadeniz: Zonguldak 25°C, Sinop 26°C – Parçalı bulutlu, iç kesimler yağışlı.
Doğu Karadeniz: Trabzon 26°C, Samsun 25°C, Tokat 29°C – Sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu: Erzurum 31°C, Kars 31°C, Van 29°C – Az bulutlu, Ardahan sağanaklı.
Güneydoğu: Diyarbakır 40°C, Gaziantep 39°C, Mardin 36°C – Kavurucu sıcak.