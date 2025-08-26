Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos 2025 Salı günü için hava durumu raporunu yayımladı. Raporda üç başlık öne çıktı:

  • Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de sağanak yağış

  • Marmara ve Ege’de kuvvetli kuzey rüzgarları

  • Güneydoğu’da 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklıklar

Yurt genelinde hava az bulutlu ve açık geçerken, bölgesel olarak yağış ve sert rüzgar etkili olacak.

Sağanak Yağmur

Yağış beklenen bölgeler

  • Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Hatay kıyıları sağanak yağışlı.

  • Doğu Karadeniz illeri ile Sinop’un iç kesimleri aralıklı yağış alacak.

  • Diğer bölgeler ise genellikle açık ve güneşli olacak.

Rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Ege ve Marmara’da kuzeyli yönlerden 30-60 km/saat hızında rüzgar beklendiğini açıkladı. Kuvvetli rüzgarların ulaşımda ve günlük yaşamda olumsuzluklara neden olabileceği vurgulandı.

Sağanak Ve Kuvvetli Rüzgâr 1

Kavurucu sıcaklar sürüyor

  • Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır ve Siirt’te 39-40°C

  • Gaziantep’te 39°C, Mardin’de 36°C ölçülecek.
    Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Marmara ve Ege’de ise rüzgarın serinletici etkisi hissedilecek.

Sıcak Hava

İllere göre hava durumu (26 Ağustos 2025)

Marmara: İstanbul 28°C, Edirne 30°C, Çanakkale 30°C – Az bulutlu ve açık.
Ege: İzmir 35°C, Manisa 34°C, Denizli 35°C – Açık ve rüzgarlı.
Akdeniz: Antalya 33°C, Adana 36°C, Hatay 32°C – Yerel sağanak yağışlı.
İç Anadolu: Ankara 29°C, Konya 29°C, Eskişehir 28°C – Az bulutlu.
Batı Karadeniz: Zonguldak 25°C, Sinop 26°C – Parçalı bulutlu, iç kesimler yağışlı.
Doğu Karadeniz: Trabzon 26°C, Samsun 25°C, Tokat 29°C – Sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu: Erzurum 31°C, Kars 31°C, Van 29°C – Az bulutlu, Ardahan sağanaklı.
Güneydoğu: Diyarbakır 40°C, Gaziantep 39°C, Mardin 36°C – Kavurucu sıcak.

