Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda isim gözaltına alınmış, 29 kişi hakkında tutuklama talep edilmişti. 10 kişi hakkında ise adli kontrol talep edilmişti. Adli kontrol talep edilen 10 isim hakkında adli kontrol kararı verilirken; adli kontrol kararı verilen isimler arasında hakem Zorbay Küçük de yer almıştı.

Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Metehan Baltacı tutuklandı!

Futbolda bahis soruşturması kapsamında haklarında tutuklama talep edilen isimler arasında Süper Lig futbolcuları da yer aldı. Galatasaray'ın futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve Konyaspor'un futbolcusu Alassane Ndao tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak ve Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan da yer aldı.