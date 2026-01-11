İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede yaşanan protestolar ve sokak olaylarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, vatandaşların sorunlarının çözümü için reform adımları attıklarını belirtirken, ülkeyi hedef alan dış müdahale iddialarına da vurgu yaptı.

“Gösterilerle kargaşa birbirine karıştırılmamalı”

Pezeşkiyan, protesto hakkı ile sokakları karıştırmaya yönelik eylemlerin aynı kefeye konulmaması gerektiğini ifade ederek, huzursuzluğu artırmaya çalışan grupların halktan ayrı tutulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, sokaklarda yaşanan olayların arkasında ülke dışından yönlendirilen yapıların bulunduğunu öne sürdü.

“Halkın sesi duyuluyor, sorunlar masada”

Vatandaşların ekonomik ve sosyal taleplerini görmezden gelmediklerini vurgulayan Pezeşkiyan, hükümet olarak bu sorunların çözümü için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Özellikle yaşam koşullarını zorlaştıran ekonomik başlıklarda yeni düzenlemeler için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Ekonomide yapısal adımlar gündemde

İran Cumhurbaşkanı, ekonomide iyileşme sağlamak amacıyla bazı köklü değişikliklerin planlandığını aktararak, halkın refahını artıracak politikaların öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Ailelere çağrı: “Gençleri kargaşadan uzak tutun”

Pezeşkiyan, ailelere seslenerek gençlerin sokakları karıştırmaya yönelik girişimlerden uzak tutulması gerektiğini belirtti. Toplumsal huzurun korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

“Ülkeyi karıştırmak isteyenlere geçit yok”

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yönetimin bir yandan halkın taleplerine kulak verirken, diğer yandan da ülke düzenini bozmaya çalışan girişimlere karşı kararlı duruşunu sürdüreceğini ifade etti.