Son Mühür - CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Yanardağ evinden gözaltına alınırken, Tele1’de polis ekipleri arama yapıyor. İmamoğlu ve Özkan’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vermek üzere hazır edilmesi yönünde talimat verildi.

4 Temmuz’da casusluk iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Gün hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belgeler ve teknik-fiziki takibin sonuçlarına dayanarak çeşitli verilere ulaştığını ileri sürüyor. İddialara göre, Hüseyin Gün’ün materyallerinde terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı kişilerle görüşmeler yaptığı; “FETÖ’nün İngiltere imamı” olduğu öne sürülen Mustafa Özcan’la yüz yüze görüştüğü belirtiliyor. Gün’ün ayrıca İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan ile de temas kurduğu ve bunun hiyerarşik bir bağ içerdiği öne sürülüyor. 2019 yerel seçimlerinde “yabancı istihbarat servisleriyle iş birliği içinde” seçimlerin manipüle edilmesine yönelik faaliyet yürütüldüğü iddia ediliyor.

Soruşturma, savcılık tarafından Basın Notu-1 olarak paylaşıldı. Notta, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması suçlamasına da yer veriliyor ve burada İBB ile ilgili ikinci bir soruşturma dosyası olduğu ifade ediliyor. İstanbul Senin uygulaması üzerinden, 4,7 milyon kişinin konum bilgilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiası ortaya atılırken, toplamda 11 milyon kişinin sandık verilerinin program dışına aktarıldığı öne sürülüyor. Bu kapsamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve İBB’ye bağlı 6 şirket de inceleme altına alındı. Ayrıca gözaltına alınan iki kişi hakkında “vergi usul kanununa muhalefet” suçlaması bulunuyor.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; “İstanbul Senin” isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin “darkwebde” satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan 'İBB HANEM' isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması tespitiyle ilgili olarak programlarda yönetici ve konuyla ilgili İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden ibaret olup adı geçen örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan iki şüpheli olmak üzere toplamda (15) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek, vergi usul kanuna muhalefet ve Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütü‘ne üye olmak suçlarından bugün saat:06.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi tatbik edilmiş olup şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."