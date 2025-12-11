İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma, medyadan tanınan bir ismin karıştığı iddialarla gündeme bomba gibi düştü.

Gözaltı süreci ve suçlamaların kapsamı

Toplamda sekiz şüpheli hakkında başlatılan adli süreç, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ya da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarını kapsıyor. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu suçlamalar doğrultusunda şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay isimli şüpheliler, bir önceki akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Adli tıp kontrolü sonrası adliyeye sevk

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından sekiz şüpheli, sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sağlık raporlarının hazırlanmasının ardından ise şüpheliler, adli mercilere sevk edilmek üzere İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Adliyeye sevk sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı; şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü almak isteyen basın mensuplarından birinin kamerasına eliyle müdahale ederek tepki gösterdi. Bu anlar, adliye koridorlarında kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.

Dört isim için tutuklama kararı

Savcılık makamındaki ifadelerinin ardından soruşturma dosyasında adı geçen şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin durumlarını değerlendirerek karara bağladı.

Hakimlik kararına göre, eski yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan "uyuşturucu" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, diğer dört şüpheli olan Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu dört isim için yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme gibi adli kontrol tedbirleri uygulanacak. Soruşturmanın detayları ve diğer şüphelilerin durumu yakından takip ediliyor.