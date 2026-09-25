Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan öğretim üyesi alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde iki akademik kadro için başvuru alınacağı bildirildi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü için 1 profesör, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü için ise 1 doktor öğretim üyesi alınacak.

Psikoloji bölümüne bir kişi

Profesör kadrosuna başvuracak adayların doçentlik derecesini Klinik Psikoloji alanında almış olması gerekiyor. İlanda ayrıca adayların psikopatoloji, bağımlılık, psikoterapi uygulamaları ve koruyucu-önleyici yaklaşımlar alanlarında eğitim, araştırma ve yayın yapmış olması şartı bulunuyor.

Mühendislik için finans bilgisi isteniyor

Endüstri Mühendisliği Bölümü için açılan doktor öğretim üyesi kadrosunda ise adayların yüksek lisans ve doktora derecelerinin Endüstri Mühendisliği alanında olması isteniyor. Adayların ayrıca optimizasyon, matematiksel programlama ve yöneylem araştırmasının finans uygulamaları alanlarında araştırma ve yayınlarının bulunması gerekiyor.

Yabancı dil şartı

Üniversitenin öğretim dili İngilizce olması sebebiyle bölümlere alınacak akademik personeller için en az 85 puan yabancı dil sınav sonucu isteniyor. Yabancı dil olarak YÖKDİL, YDS veya ÖSYM tarafından eş değer kabul edilen sınav sonuçları başvuruda kullanılabilecek.

Başvuru süreci 15 gün

Akademik kadrolara başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde gerçekleştirilebilecek.

