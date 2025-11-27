Son Mühür/ Beste Temel- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi aracılığıyla kent için yeni bir uyarı yayımladı. Yayımlanan 387 No'lu uyarıya göre, 28 Kasım 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İzmir'in merkezi ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların ve ilgili kurumların sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Yağışlar ne zaman başlayacak ve hangi bölgeleri etkileyecek?

Uyarıya göre, gök gürültülü sağanak yağışların etkisini 28 Kasım Cuma günü saat 12:00'den itibaren artırması ve 29 Kasım Cumartesi günü saat 15:00'e kadar sürmesi öngörülüyor. Hadisenin şiddeti "Çok Kuvvetli" olarak sınıflandırıldı.

Yağışlardan en çok etkilenecek ve "kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli" olması beklenen ilçeler detaylı olarak listelendi. Bu ilçeler: Bergama, Dikili, Foça, Menemen, Aliağa, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Urla, Karaburun, Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Selçuk olarak duyuruldu. Bu kapsama, İzmir'in hem merkez ilçeleri hem de tüm kıyı şeridi dâhil edilmiş oldu.

Selden hortuma kadar oluşması muhtemel riskler

Meteoroloji tarafından yapılan bu kritik uyarıda, beklenen şiddetli yağışlarla birlikte ortaya çıkması muhtemel riskler tek tek sıralandı. Halkın ve sürücülerin bu risklere karşı son derece dikkatli olması gerekiyor.

Oluşması beklenen muhtemel riskler şunlardır:

Sel ve su baskını

Yerel yıldırım ve dolu olayları

Yağış anında Kuvvetli Rüzgar ve ulaşımda aksamalar

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi yapısal hasarlar

Yerel hortum oluşumu

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliği için dikkatli olmasını ve yapılan uyarıları takip etmesini önemle tavsiye etti.