Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sıcaklık 6 derece azalacak
Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 4 ila 6 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Sel ve su baskınlarına dikkat
Yağışların, Doğu Akdeniz’in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Antalya, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
9 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
- Bursa: 12°C – 18°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- Çanakkale: 12°C – 19°C — Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
- İstanbul: 13°C – 19°C — Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- Kırklareli: 10°C – 19°C — Çok bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
- Afyonkarahisar: 5°C – 15°C — Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
- Denizli: 10°C – 19°C — Çok bulutlu ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
- İzmir: 12°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- Muğla: 6°C – 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
- Adana: 16°C – 23°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- Antalya: 16°C – 24°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- Hatay: 17°C – 23°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Isparta: 8°C – 17°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
- Ankara: 9°C – 16°C — Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
- Eskişehir: 7°C – 15°C — Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
- Konya: 8°C – 19°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- Yozgat: 8°C – 14°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
- Bolu: 9°C – 15°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- Düzce: 12°C – 19°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Sinop: 15°C – 23°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Zonguldak: 13°C – 18°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Amasya: 15°C – 26°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Rize: 17°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
- Samsun: 16°C – 20°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Trabzon: 17°C – 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
- Erzurum: 5°C – 21°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu
- Kars: 5°C – 21°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu
- Malatya: 11°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- Van: 8°C – 22°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır: 13°C – 27°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu
- Gaziantep: 14°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- Mardin: 19°C – 23°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu
- Siirt: 19°C – 28°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu