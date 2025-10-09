Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklık 6 derece azalacak

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 4 ila 6 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Sel ve su baskınlarına dikkat

Yağışların, Doğu Akdeniz’in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Antalya, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. 9 Ekim 2025 Hava durumu MARMARA Bursa: 12°C – 18°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Çanakkale: 12°C – 19°C — Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İstanbul: 13°C – 19°C — Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Kırklareli: 10°C – 19°C — Çok bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı EGE Afyonkarahisar: 5°C – 15°C — Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Denizli: 10°C – 19°C — Çok bulutlu ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İzmir: 12°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Muğla: 6°C – 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Adana: 16°C – 23°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya: 16°C – 24°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay: 17°C – 23°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Isparta: 8°C – 17°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Ankara: 9°C – 16°C — Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Eskişehir: 7°C – 15°C — Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Konya: 8°C – 19°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Yozgat: 8°C – 14°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Bolu: 9°C – 15°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Düzce: 12°C – 19°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop: 15°C – 23°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak: 13°C – 18°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya: 15°C – 26°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Rize: 17°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Samsun: 16°C – 20°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 17°C – 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. DOĞU ANADOLU Erzurum: 5°C – 21°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu

Kars: 5°C – 21°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu

Malatya: 11°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Van: 8°C – 22°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır: 13°C – 27°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu

Gaziantep: 14°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Mardin: 19°C – 23°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu

Siirt: 19°C – 28°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu