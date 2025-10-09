Son Mühür- İsrail ile Hamas arasında Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve Lübnan merkezli El Meyadin kanalının haberine göre, taraflar anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ana maddeleri rehine takasının tamamlanması, acil ateşkesin hemen başlaması ve insani yardım akışının artırılması olarak belirtiliyor. Resmi açıklamanın her an yapılması bekleniyor.

Hamas anlaşmayı kabul etti

Bölgesel gelişmeleri yakından takip eden Lübnan merkezli El Meyadin televizyonu, Hamas’ın anlaşma metnini kabul ettiğini ve anlaşmanın bugün (9 Ekim 2025) Mısır’da düzenlenecek bir törenle imzalanacağını duyurdu. Bu gelişme, aylardır süren çatışmaların ardından bölgede tansiyonu düşürme ve sivillerin yaşadığı insani krizi hafifletme yolunda atılmış en büyük adım olarak değerlendiriliyor.

Şamil Tayyar: Rehine takası tamam

Siyasi kulislere yakınlığıyla bilinen Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmanın detaylarına dair önemli bilgiler verdi. Tayyar, "İsrail ve Hamas anlaştı. Rehine takası tamam. Ateşkes ve daha fazla acil insani yardım hemen başlayacak" ifadelerini kullandı. Tayyar'ın "Açıklama her an yapılabilir" notu ise, diplomatik sürecin resmiyet kazanmasının an meselesi olduğunu işaret ediyor.