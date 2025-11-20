Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Kasım Perşembe günü için yayımladığı tahminlere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış gösteriyor. Edremit Körfezi ile Muğla’nın batı kesimlerinde hafif sağanak yağış öngörülürken, diğer bölgelerde yağış beklenmiyor.
Rüzgar ve sis etkili olacak
Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pusun, yer yer ise sisin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genel olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette; Trakya’da ise güney ve güneybatıdan yer yer kuvvetli (30–50 km/saat) eseceği öngörülüyor.
20 Kasım 2025 Hava durumu
MARMARA
Bursa – 23°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 20°C – Parçalı bulutlu
Kırklareli – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Denizli – 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İzmir – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Manisa – 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Adana – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya – 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Hatay – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Kayseri – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 18°C – Parçalı bulutlu
Düzce – 21°C – Parçalı bulutlu
Sinop – 22°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak – 21°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 18°C – Parçalı bulutlu
Rize – 20°C – Parçalı bulutlu
Samsun – 23°C – Parçalı bulutlu
Trabzon – 20°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 10°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 18°C – Parçalı ve az bulutlu