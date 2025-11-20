Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Kasım Perşembe günü için yayımladığı tahminlere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış gösteriyor. Edremit Körfezi ile Muğla’nın batı kesimlerinde hafif sağanak yağış öngörülürken, diğer bölgelerde yağış beklenmiyor.

Rüzgar ve sis etkili olacak

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pusun, yer yer ise sisin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genel olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette; Trakya’da ise güney ve güneybatıdan yer yer kuvvetli (30–50 km/saat) eseceği öngörülüyor.

20 Kasım 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa – 23°C – Parçalı bulutlu

Çanakkale – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul – 20°C – Parçalı bulutlu

Kırklareli – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Denizli – 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Manisa – 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Adana – 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya – 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hatay – 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Kayseri – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 18°C – Parçalı bulutlu

Düzce – 21°C – Parçalı bulutlu

Sinop – 22°C – Parçalı bulutlu

Zonguldak – 21°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 18°C – Parçalı bulutlu

Rize – 20°C – Parçalı bulutlu

Samsun – 23°C – Parçalı bulutlu

Trabzon – 20°C – Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 10°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars – 12°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya – 12°C – Parçalı ve az bulutlu

Van – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep – 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Mardin – 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Siirt – 18°C – Parçalı ve az bulutlu