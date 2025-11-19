İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih’te bir otelde konakladıktan sonra fenalaşan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni kararlar çıktı. Anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek’in (3) hayatını kaybetmesi, baba Servet Böcek’in de hastanede yaşamını yitirmesi üzerine geniş kapsamlı bir inceleme başlatılmıştı.

Bu kapsamda gözaltına alınan 7 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlanarak dosya sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

6 şüpheli için tutuklama talebi

Savcılık, otelde konaklayan aileye ilişkin sorumlulukları bulunduğu iddia edilen şüpheliler H.O., D.C., Z.K., S.K., R.B. ve M.M.U.D.C. hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklama talebinde bulundu.

Aynı soruşturmada yer alan simit satıcısı M.K. hakkında ise adli kontrol uygulanması yönünde talep iletildi.

Mahkemeden 4 tutuklama kararı

Sulh ceza hâkimliği, yapılan değerlendirme sonucunda 7 şüpheli hakkında şu kararları verdi:

- Otel çalışanları Z.K., S.K. ve D.C.: Tutuklandı

- Otel çalışanı M.M.U.D.C.: Tutuklandı

- Otel sahibi H.O.: Adli kontrol kararı

- Otel çalışanı R.B.: Adli kontrol kararı

- Simitçi M.K.: Adli kontrol kararı

Böylece soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmış oldu.

Soruşturma derinleştiriliyor

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen adli süreç devam ederken, savcılığın hem otel yönetimindeki sorumlulukları hem de ilaçlama işlemlerine ilişkin detayları araştırmayı sürdürdüğü öğrenildi.