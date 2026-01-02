Son Mühür - 2025’in son günlerinde görülen yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yeni yılın ilk günlerinde de Türkiye genelinde hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Batı ve iç bölgelerde kar yağışı büyük ölçüde sona ererken, bu kez buzlanma, don ve kuru ayaz etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da 5 ilçede okullara kar arası

İstanbul’un bazı kesimlerinde kar yağışının etkisini artırması üzerine İstanbul Valiliği, Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde kaymakamlıkların kararıyla yarın yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı. Kritik uyarı geldi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışının bugün itibarıyla Türkiye genelinde etkisini yitireceğini belirtti. Şen, Anadolu’da buzlanma ve don tehlikesinin artacağına işaret ederken, Marmara Bölgesi’nde ise hafta sonu sıcaklıkların 8-9 derece yükselerek İstanbul’da 14-15 derece seviyelerine çıkacağını ifade etti. Kar ve yeni soğuk hava dalgası geliyor Önümüzdeki 5-6 gün için yağış öngörülmediğini belirten Şen, 7-8 Ocak tarihlerinde batı bölgelerde yağmur görülebileceğini, ancak 12-13 Ocak sonrasında Marmara’dan başlayarak kar yağışının yeniden etkisini gösterebileceğini söyledi.