Son Mühür - Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada, “Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup sağlık durumu kritik seviyededir. Hastamız hekimlerimizin yakın gözetimi altında tedavi edilmektedir. Sürece dair yeni bir gelişme olması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” denilmişti.

'Fatih Ürek öldü' iddiası hızla yayıldı

59 yaşındaki Fatih Ürek hakkında ortaya atılan bir iddia kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı. Yeni yılın ilk saatlerinde bazı sosyal medya platformlarında “Fatih Ürek öldü” şeklinde paylaşımlar yapıldı. İddiaların yayılmasının ardından sanatçının menajeri Mert Siliv’den hızlı bir açıklama geldi. Menajerinden açıklama Menajer Siliv, “Fatih Ürek öldü” iddialarını net bir şekilde yalanlayarak, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.