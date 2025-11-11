Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde kararlılıkla sürdürdüğü kentsel dönüşüm projelerinde ilerlemeyi sürdürüyor. Kooperatiflerden teslim alınan alanlarda vakit kaybetmeden harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Örnekköy’ün ardından Karabağlar Uzundere’de de çalışmaları hızlandırdı.

Örnekköy 3’üncü ve 4’üncü etaplarda yapılan ikmal ihalesi sonrası yüklenici firmanın çalışmalarını sürdürdüğü, 2026 baharından itibaren konut teslimlerinin başlamasının hedeflendiği belirtildi.

Uzundere 3’üncü Etap’ta engelleme krizi

Uzundere 3’üncü Etap’ta 4734 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirilen ikmal ihalesi sonucunda yüklenici firma ile sözleşme yapıldı ve inşaatların tamamlanması için hazırlıklar yürütüldü. Ancak İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki ihale alanına şantiye şefi ve fenni mesulün girişini engelleyerek yer teslimine izin vermedi. Kentsel dönüşüm alanında tam yetkili olan Büyükşehir Belediyesi personeli, yaşanan durumu tutanak altına aldı.

“Engellemeler gecikmeye ve kamu zararına yol açar”

Belediye yetkilileri, kooperatif yönetimlerinin bu tutumu nedeniyle hak sahiplerinin konut teslim süreçlerinin gecikeceğini ve maliyet artışları nedeniyle kamu zararı oluşacağını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, süreçte uzlaşmadan uzak hareket eden kooperatif yöneticileri hakkında oluşan ve oluşabilecek kamu zararları nedeniyle hukuki girişim başlatılacağını, kamuoyunun da düzenli olarak bilgilendirileceğini duyurdu.

Türkiye’ye model olan dönüşüm anlayışı

İzmir’de yıllardır yüzde yüz uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkesiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında önemli aşamalar kaydedildi. Hak sahiplerinin tapularının devriyle mülkiyetin belediyede toplandığı süreçlerde, evlerini tahliye eden yurttaşlara yeni konutlarının teslimine kadar kira desteği sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Uzundere’de de süreci en kısa sürede tamamlayarak kentsel dönüşümde Türkiye’ye model olmayı sürdürmeyi hedeflediğini açıkladı.