Son Mühür- Meteoroloji dünyası, bugün doğanın en uç noktalarına tanıklık ediyor. Güney Hint Okyanusu'nda ilerleyen Horacio Siklonu, sadece 24 saat içerisinde rüzgar hızını saatte 65 milden 160 milin üzerine çıkararak "olağanüstü hızlı yoğunlaşma" (rapid intensification) yaşadı. Bu ivmeyle Horacio, 2026 yılının dünya genelindeki ilk Kategori 5 fırtınası olarak kayıtlara geçti.

24 saatte devleşti

Siklon Horacio, elverişli deniz yüzeyi sıcaklıkları ve düşük rüzgar makaslaması sayesinde adeta bir "meteorolojik bomba" etkisi yarattı. Uzmanlar, fırtınanın merkezindeki basıncın hızla düşmesiyle birlikte rüzgar hızındaki bu devasa artışın, modern gözlem tarihindeki en hızlı güçlenme vakalarından biri olduğunu belirtiyor. Şu an itibarıyla fırtına, okyanusun açıklarında rotasını sürdürüyor; bu durum karadaki yerleşim yerleri için bir teselli olsa da denizcilik faaliyetleri için en üst düzeyde alarm verilmiş durumda.

Kuzey ve Güney Yarımküre'de iki uç nokta

Aynı gün içinde gezegenin iki farklı noktasında, okyanus fırtınalarının en güçlü iki tipi eş zamanlı olarak gövde gösterisi yaptı.

Güneyde: Sıcak çekirdekli yapısıyla Horacio, tropikal bir canavar olarak Kategori 5'e yükseldi.

Kuzeyde: New England kıyılarını vuran soğuk çekirdekli bir Ekstratropikal Siklon, tarihi bir kar fırtınasına (Blizzard of 2026) dönüşerek New York ve Boston çevresinde yaşamı felç etti.

Uzman görüşü: "Ekstrem bir gün"

Meteorologlar, bu iki olayın aynı 24 saatlik dilim içinde yaşanmasını "gezegenin enerji dengesindeki uç noktalar" olarak tanımlıyor. Horacio'nun açık denize doğru ilerlemesiyle can kaybı riskinin düşük kalması beklenirken, New England'daki kar fırtınası şimdiden ulaşım ağlarını durma noktasına getirmiş ve geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açmış durumda.

Mevcut durum ve beklentiler

Horacio'nun önümüzdeki saatlerde zirve gücünü koruyacağı, ardından daha soğuk sulara yönelerek kademeli olarak zayıflayacağı tahmin ediliyor. Ancak fırtınanın yarattığı dev dalgalar ve fırtına kabarması, bölgedeki adalar için tehlike arz etmeye devam ediyor. Yetkililer, Hint Okyanusu'ndaki gemi trafiğinin rotalarını tamamen değiştirmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.