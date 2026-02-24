9 Temmuz 2024’te meydana gelen kazada, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın kullandığı otomobil, Yavuz Selim Öztürk yönetimindeki motosiklete çarpmıştı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki olay yerinde hayatını kaybetmiş, kazada birden fazla kişi de yaralanmıştı.

Mahkeme hapis cezası ve ehliyet yaptırımı vermişti

Olay sonrası açılan davada Fatma Zehra Kınık, “taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan yargılanmıştı.

Mahkeme, Kınık hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetmiş, ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasına karar vermişti.

Anne mahkemeye dilekçe sundu

Dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki’nin annesi Hasret Doğan, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede sanık hakkındaki şikâyetini geri çektiğini bildirdi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir.

Sanıktan maddi ve manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum.”