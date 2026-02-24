Nobel ödüllü edebiyatçı Orhan Pamuk ile komşuları arasında Beyoğlu’ndaki Taray Apartmanı nedeniyle süregelen hukuk mücadelesinde sona gelindi. Hazırlanan son bilirkişi raporu, binanın güçlendirilmesinin mümkün olmadığını ve acilen yıkılması gerektiğini ortaya koyarken; 26 Mart’taki duruşma bölgedeki kentsel dönüşüm sürecinin kaderini belirleyecek.

51 yıllık binada güçlendirme mi yıkım mı tartışması?

İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda bulunan ve 53 yıllık geçmişiyle 18 daireye ev sahipliği yapan Taray Apartmanı, 2022 yılından bu yana yargı koridorlarının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Mülkiyetinin yaklaşık %60’ına sahip olan Orhan Pamuk, binanın riskli yapı kategorisinde olduğunu savunarak yıkımını talep ederken, bazı komşuları bu duruma karşı çıkarak güçlendirme formülünü yargıya taşıdı. İdare mahkemelerinin "riskli yapı" tespitini haklı bulmasına rağmen, binada oturanların aldığı ihtiyati tedbir kararı nedeniyle yaklaşık dört yıldır herhangi bir somut adım atılamadı. Ancak 5 Şubat’ta tamamlanan dördüncü bilirkişi raporu, dengeleri tamamen değiştirecek tespitler içeriyor.

Bilirkişi raporu: "Güçlendirme yetersiz, yıkım şart"

Yargılama sürecinin en kritik aşaması olan dördüncü bilirkişi raporunda, Taray Apartmanı’nın fiziki durumu ve konumlandığı arazinin şartları detaylıca analiz edildi. Raporda, mevcut yapının güçlendirme çalışmalarıyla güvenli hale getirilmesinin teknik olarak yeterli olmayacağı, bu nedenle binanın yıkılıp modern mühendislik teknikleriyle yeniden inşa edilmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Orhan Pamuk’un avukatı Hikmet Güngör, bu raporun ardından 26 Mart tarihinde görülecek duruşmada mahkemenin ihtiyati tedbir kararını kaldıracağını öngördüklerini belirtti. Güngör, sürecin hızlanması durumunda Mayıs ayı sonuna kadar yıkım işlemlerinin tamamlanabileceğini vurguladı.

Müze iddialarına yanıt: "Kararı kat malikleri verecek"

Kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı bulan "Orhan Pamuk binayı yıkıp müze yapacak" iddialarına da açıklık getiren avukat Hikmet Güngör, bu tür spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Pamuk’un zaten dünyaca ünlü Masumiyet Müzesi’ne sahip olduğunu hatırlatan Güngör, binanın yıkıldıktan sonraki akıbetine kentsel dönüşüm yasaları çerçevesinde tüm kat maliklerinin ortaklaşa karar vereceğini söyledi. Yeni düzenlemeye göre %50+1 çoğunluğun iradesinin esas alınacağını belirten Güngör, tüm mülk sahiplerini bir araya getirerek geçmişteki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp ortak bir yol haritası çizeceklerini ifade etti.

Tahliye edilen sakinler bir an önce çözüm bekliyor

Yaklaşık bir yıl önce belediye ekiplerinin elektrik ve suyunu kesmesiyle tamamen boşaltılan Taray Apartmanı, şu anda metruk bir görüntü sergiliyor. Binadan en son ayrılan sakinlerden biri olan Tolga Ece, tahliye sürecinin oldukça hızlı ve zorlu geçtiğini belirterek, mahkeme sonucuna göre en doğru kararın verilmesini beklediklerini söyledi. Diğer bir sakin Burak Kargın ise belirsizliğin hem bina sahiplerini hem de mahalleyi mağdur ettiğini, bilirkişi raporu ışığında atılacak adımların bölge güvenliği için en iyisi olacağını savundu. Orhan Pamuk ve eşi Aslı Pamuk’un da riskli bir yapıda yaşama riskini göze almak istemedikleri, bu nedenle modern ve güvenli bir yapı projesinde ısrarcı oldukları öğrenildi.