HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret belirleme süreçlerinde köklü bir yapısal değişikliğe gidilmesi çağrısında bulundu. Mevcut komisyon yapısının güncelliğini yitirdiğini savunan Arslan, kamuda asgari ücretli çalışan oranının yok denecek kadar az olması nedeniyle, hükümetin belirleyici rolden sıyrılarak sürecin yalnızca işçi ve işveren arasında yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında konfederasyonun gelecek dönem yol haritasını paylaştı. 22 Ekim’de kutlanan 50. kuruluş yıl dönümünün önemine değinen Arslan, yarım asırlık bu hak mücadelesini taçlandırmak amacıyla 2026 yılı ekim ayına kadar sürecek olan "Türkiye Buluşmaları" etkinliklerini başlattıklarını duyurdu. Bu kapsamda, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nün bu yılki adresinin Bursa olacağını belirten Arslan, kutlamaların bir haftaya yayılan bölgesel toplantılarla Manisa, Sivas, Ordu ve Elazığ’da geniş kitlelerle buluşacağını, büyük finalin ise Bursa’da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Uluslararası dayanışma: Sudanlı işçiler ve Gazze ziyareti

Çalışma hayatının evrensel boyutlarına dikkat çeken Arslan, bu yılki 1 Mayıs etkinliklerinde uluslararası sendikal hareketin önemli aktörlerinden olan Sudanlı işçi liderlerini Türkiye’de ağırlayacaklarını belirtti. Sudan’da yaşanan iç karışıklıklara karşı ortak bir duruş sergileyeceklerini ifade eden Arslan, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği önünde bir protesto düzenleneceğini ve Sudanlı heyetin Bursa’daki kutlamalara katılacağını söyledi. Ayrıca Filistin davasına olan hassasiyetlerini dile getiren Arslan, 2026 yılı sonlarına doğru özel bir HAK-İŞ heyeti ile Gazze’ye giderek oradaki direnişe yerinde destek vermeyi planladıklarını, bu ziyaretin kendileri için bir vefa borcu olduğunu dile getirdi.

Kadın emekçilerin gücü ve "Almanya Modeli" önerisi

Konfederasyon bünyesindeki kadın üye sayısının 335 bine ulaştığını hatırlatan Arslan, Türkiye'nin en fazla kadın üyeye sahip işçi kuruluşu olarak 5 Mart’ta Ankara’da kapsamlı bir "Uluslararası Kadın Emeği Buluşması" düzenleyeceklerini kaydetti. Asgari ücret konusundaki soruları yanıtlarken reform vurgusu yapan Arslan, Türkiye için "Almanya Modeli"ni önerdi. Bu sistemde devletin masada taraf değil, düzenleyici olması gerektiğini savunan Arslan, işçi ve işveren örgütlerinin kendi aralarında seçecekleri bir hakem eşliğinde rakamı belirlemesini, hükümetin ise varılan mutabakatı yalnızca ilan etmesini teklif etti. Kamudaki asgari ücretli sayısının istatistiksel olarak önemsiz bir seviyede olduğunu belirten Arslan, devletin komisyonun "gövdesini" oluşturmasının demokratik pazarlık süreçlerine uygun olmadığını savundu.

Enflasyon verileri ve ekonomik kaygılar: "Ocak Ayı bizi korkuttu"

Ekonomik gelişmelere ve enflasyon rakamlarına da değinen Mahmut Arslan, ocak ayında gerçekleşen yüksek artışın çalışan kesimde ciddi bir tedirginlik yarattığını ifade etti. Aralık ayındaki %0,80'lik oranın ardından ocak ayında %4,80'e ulaşan sıçramayı anlamlandırmakta güçlük çektiklerini belirten Arslan, Orta Vadeli Program (OVP) yetkililerinden bu 4 puanlık farka dair daha doyurucu açıklamalar beklediklerini söyledi. Don olayları veya mevsimsel şartlar gibi gerekçelerin bu denli büyük bir farkı açıklamakta yetersiz kaldığını vurgulayan Arslan, yıl sonu hedeflerine ulaşılmasının zorlaştığına dair bir kanaat oluştuğunu, şubat ve mart aylarındaki verilerin ekonomik gidişat açısından belirleyici olacağını sözlerine ekledi.