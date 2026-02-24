Yetkililer, ürünü satın alan müşterilerden:

Geri çağırma uygulamasının Fransa genelindeki tüm Carrefour hipermarketlerinde geçerli olduğu bildirildi.

Carrefour, geri çağırma kapsamına alınan Mivano MIV-700BE model cam su ısıtıcılarını iade eden müşterilere ürün bedelinin eksiksiz şekilde geri ödeneceğini açıkladı. Tüketicilerden herhangi bir ek ücret talep edilmeyeceği belirtildi.

Duyuru Fransa merkezli olsa da, küresel ticaret ve e-ticaret ağları nedeniyle ürünün farklı ülkelere de ulaşmış olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, özellikle uluslararası alışveriş platformlarından sipariş verenlerin ve ürünü yurt dışından bireysel olarak temin edenlerin, ellerindeki cihazın Mivano MIV-700BE model numarasını mutlaka kontrol etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.