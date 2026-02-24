Son Mühür - Carrefour’un yaptığı resmi açıklamada, satışa sunulan bazı Mivano cam kettle modellerinin teknik güvenlik standartlarını karşılamadığı bildirildi. Yapılan incelemelerde ürünün kullanıcılar açısından ciddi elektrik çarpması riski oluşturabileceği tespit edilirken, şirket önlem amacıyla söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılması kararını aldığını duyurdu.
Yetkililer, ürünü satın alan müşterilerden:
- Cihazın kullanımını hemen durdurmalarını,
- Güvenlik açısından fişini prizden çekmelerini,
- En yakın Carrefour mağazasına götürerek iade etmelerini
- talep etti.
Geri çağırma uygulamasının Fransa genelindeki tüm Carrefour hipermarketlerinde geçerli olduğu bildirildi.
Carrefour'dan açıklama
Carrefour, geri çağırma kapsamına alınan Mivano MIV-700BE model cam su ısıtıcılarını iade eden müşterilere ürün bedelinin eksiksiz şekilde geri ödeneceğini açıkladı. Tüketicilerden herhangi bir ek ücret talep edilmeyeceği belirtildi.
Türkiye'ye uyarı
Duyuru Fransa merkezli olsa da, küresel ticaret ve e-ticaret ağları nedeniyle ürünün farklı ülkelere de ulaşmış olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, özellikle uluslararası alışveriş platformlarından sipariş verenlerin ve ürünü yurt dışından bireysel olarak temin edenlerin, ellerindeki cihazın Mivano MIV-700BE model numarasını mutlaka kontrol etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.