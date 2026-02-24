Son Mühür - Kanal D muhabiri Kübra Aydın, bir sakatatçıda gerçekleştirdiği haber çekimi sırasında güçlük yaşadı. Sakatat tüketmediğini dile getiren Aydın, çekim sürecinin kendisi açısından oldukça zor geçtiğini ifade etti.

Çekim sırasında zorlandı

Haber çalışması kapsamında sakatat ürünlerinin hazırlandığı işletmeye giden Aydın, sunum sırasında zaman zaman zor anlar yaşadı. Sakatata karşı mesafeli olduğunu belirten muhabir, çekim boyunca bu durumun performansını etkilediğini aktardı.

“Benim için sınav gibiydi”

Yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabından da paylaşan Aydın, sürecin kendisi için adeta bir sınav niteliği taşıdığını belirtti. Çekim boyunca profesyonelliğini korumaya çalıştığını vurgulayan muhabirin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.