Son Mühür- İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde dijital mecralarda hızla yayılan ve güvenilir haber portalı maskesi takılarak kurgulanan sahte içeriklere karşı vatandaşları en üst düzeyde uyardı. Yüksek kazanç vaadiyle hazırlanan bu manipülatif sitelerin, tamamen kullanıcıların finansal verilerini ele geçirmeye yönelik bir dolandırıcılık stratejisi olduğu vurgulandı.

Haber sitesi görünümüyle güven istismarı yapılıyor

Siber dolandırıcıların yeni gözdesi, profesyonel haber sitelerinin arayüzlerini ve tasarımlarını taklit ederek kullanıcıda sahte bir güven algısı oluşturmak oldu. DMM tarafından yapılan detaylı incelemelerde; "ek gelir fırsatı", "devlet destekli yatırım hamlesi" veya "garantili yüksek kazanç" gibi cezbedici başlıklarla servis edilen içeriklerin, aslında organize birer veri hırsızlığı girişimi olduğu saptandı. Bu tür platformların, okuyucuyu ikna etmek adına saygın basın kuruluşlarının logolarını ve kurumsal renklerini birebir kopyaladığı gözlemlendi.

Kamu kurumları adına yatırım toplama faaliyeti bulunmuyor

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sanal medya mecraları üzerinden paylaştığı resmi açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait hiçbir kamu kurumunun internet platformları aracılığıyla yatırım toplama ya da yüksek kar payı vaadiyle bir finansal program yürütmediği kesin bir dille belirtildi. Dolandırıcıların, inandırıcılığı artırmak maksadıyla devlet büyüklerinin fotoğraflarını, videolarını ve resmi makamların isimlerini izinsiz şekilde kullandığına dikkat çekilirken, bu tür içeriklerin hiçbir hukuki veya resmi dayanağının bulunmadığı hatırlatıldı.

Kişisel verilerin ve finansal güvenliğin korunması öncelikli

Vatandaşların dijital mecralarda karşılaştıkları her bağlantıya güvenmemesi gerektiğini belirten yetkililer, özellikle kimlik bilgileri ve kredi kartı detayları gibi kritik verilerin paylaşılmaması konusunda hayati bir uyarıda bulundu. Basın kuruluşlarının sayfa düzenleri taklit edilerek hazırlanan sahte reklam içeriklerine karşı "itibar edilmemesi" gerektiği vurgulanırken, şüpheli görülen durumların ilgili mercilere bildirilmesinin toplumsal siber güvenlik açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.