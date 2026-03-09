Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Mart tarihli tahminlerine göre Rize ve Artvin kıyılarında yağmur görülecek. Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara Bölgesi’nin güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden 30-50 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin kar örtüsü bulunan eğimli alanlarında çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler bulunuyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor.

9 Mart 2026 Hava durumu

MARMARA

Edirne: 14°C – Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 12°C – Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 12°C – Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 13°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Afyonkarahisar: 10°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Mersin: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara: 9°C – Parçalı ve az bulutlu

Çankırı: 9°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 13°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya: 9°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu: 13°C – Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 13°C – Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu: 9°C – Parçalı bulutlu

Zonguldak: 10°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Samsun: 9°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Tokat: 6°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Trabzon: 8°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: -4°C – Çok bulutlu

Kars: -3°C – Çok bulutlu

Malatya: 8°C – Parçalı bulutlu

Van: 2°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

Siirt: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

Şanlıurfa: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu