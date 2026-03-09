Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Mart tarihli tahminlerine göre Rize ve Artvin kıyılarında yağmur görülecek. Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın, Marmara Bölgesi’nin güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden 30-50 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin kar örtüsü bulunan eğimli alanlarında çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler bulunuyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor.
9 Mart 2026 Hava durumu
MARMARA
Edirne: 14°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 10°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Mersin: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara: 9°C – Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 9°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 9°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu: 9°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak: 10°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Samsun: 9°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Tokat: 6°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon: 8°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: -4°C – Çok bulutlu
Kars: -3°C – Çok bulutlu
Malatya: 8°C – Parçalı bulutlu
Van: 2°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu